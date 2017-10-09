Video2Webcam для Windows

Video2Webcam 3.7.1.2

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Описание Video2Webcam 3.7.1.2Описание   Скачать Video2Webcam 3.7.1.2СКАЧАТЬ (2,56 Мб) Скриншоты Video2Webcam 3.7.1.2Скриншоты (4)   Статистика Video2Webcam 3.7.1.2Статистика   Отзывы о Video2Webcam 3.7.1.2Отзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Video2Webcam - удобная программа, которая позволяет вам показывать своим собеседникам во время видео чата фильмы и видео ролики. Можно сказать, что Video2Webcam создает виртуальную веб-камеру, через которую и транслируется указанный вами видео файл или изображение. Чтобы передавать видео из файла, необязательно наличие веб-камеры.

Программа может использоваться во многих популярных видеочатах: Skype, Yahoo Messenger, Windows Live Messenger и т.д. Поддерживает множество графических и видео форматов: AVI, BMP, PNG, FLV, GIF, JPG, MP4, MPG, RM, RMVB, WMV и т.д. Имеет простой интуитивно понятный интерфейс. Вам достаточно выбрать видео файл, указать желаемую частоту и размер кадра и нажать "Play". 

Особенности Video2Webcam:

  • Трансляция видеоклипов во время видео чата.
  • Отправка собственных видеороликов друзьям во время чата.
  • Может работать без реальной веб-камеры.
  • Быстрое переключение между реальной и виртуальной веб-камерой.
  • Эмуляция живой картинки на веб-камере путем замены её на записанное видео.
  • Поддержка всех популярных форматов мультимедийных файлов: видео форматы (AVI, ASF, FLV, MP4, MPEG, MPG, RAM, RM, RMVB, WMV, и т.д.) и графические форматы (JPG, GIF, BMP, PNG и т.д.).
  • Работа со всеми программа, поддерживающими веб-камеры: Yahoo Messenger, Camfrog, Skype, ICQ, AIM, Paltalk, ANYwebcam, Stickam, ICUII, Ustream.tv, iSpQ.
  • Широкие возможности настройки воспроизведения: составление плейлиста, управление воспроизведением, регулировка уровня громкости, зацикливание воспроизведения, изменение источника видео и предварительный просмотр.
Скриншоты Video2Webcam:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 2 582
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВебкамера
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Отзывы о программе Video2Webcam

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