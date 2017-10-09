Video2Webcam - удобная программа, которая позволяет вам показывать своим собеседникам во время видео чата фильмы и видео ролики. Можно сказать, что Video2Webcam создает виртуальную веб-камеру, через которую и транслируется указанный вами видео файл или изображение. Чтобы передавать видео из файла, необязательно наличие веб-камеры.

Программа может использоваться во многих популярных видеочатах: Skype, Yahoo Messenger, Windows Live Messenger и т.д. Поддерживает множество графических и видео форматов: AVI, BMP, PNG, FLV, GIF, JPG, MP4, MPG, RM, RMVB, WMV и т.д. Имеет простой интуитивно понятный интерфейс. Вам достаточно выбрать видео файл, указать желаемую частоту и размер кадра и нажать "Play".

Особенности Video2Webcam: