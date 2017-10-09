Video2Webcam - удобная программа, которая позволяет вам показывать своим собеседникам во время видео чата фильмы и видео ролики. Можно сказать, что Video2Webcam создает виртуальную веб-камеру, через которую и транслируется указанный вами видео файл или изображение. Чтобы передавать видео из файла, необязательно наличие веб-камеры.
Программа может использоваться во многих популярных видеочатах: Skype, Yahoo Messenger, Windows Live Messenger и т.д. Поддерживает множество графических и видео форматов: AVI, BMP, PNG, FLV, GIF, JPG, MP4, MPG, RM, RMVB, WMV и т.д. Имеет простой интуитивно понятный интерфейс. Вам достаточно выбрать видео файл, указать желаемую частоту и размер кадра и нажать "Play".
Особенности Video2Webcam:
Трансляция видеоклипов во время видео чата.
Отправка собственных видеороликов друзьям во время чата.
Может работать без реальной веб-камеры.
Быстрое переключение между реальной и виртуальной веб-камерой.
Эмуляция живой картинки на веб-камере путем замены её на записанное видео.
Поддержка всех популярных форматов мультимедийных файлов: видео форматы (AVI, ASF, FLV, MP4, MPEG, MPG, RAM, RM, RMVB, WMV, и т.д.) и графические форматы (JPG, GIF, BMP, PNG и т.д.).
Работа со всеми программа, поддерживающими веб-камеры: Yahoo Messenger, Camfrog, Skype, ICQ, AIM, Paltalk, ANYwebcam, Stickam, ICUII, Ustream.tv, iSpQ.
Широкие возможности настройки воспроизведения: составление плейлиста, управление воспроизведением, регулировка уровня громкости, зацикливание воспроизведения, изменение источника видео и предварительный просмотр.