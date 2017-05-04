FLiPSi для Android

FLiPSi 2.5.2 для Android

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Описание FLiPSi 2.5.2 для AndroidОписание   Скачать FLiPSi 2.5.2 для AndroidСКАЧАТЬ (13,65 Мб) Скриншоты FLiPSi 2.5.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика FLiPSi 2.5.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о FLiPSi 2.5.2 для AndroidОтзывы (0)  
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FLiPSi - удобный мессенджер для Android-смартфонов и планшетов, который позволяет объединить аккаунты наиболее популярных социальных сетей, как например ВКонтакте, Facebook и Yahoo Messenger (также в планах разработчика планируется в ближайшее время интегрировать поддержку Twitter, Instagram, Tencent Weibo, Skype, Мой Мир, Jabber, ICQ и Telegram). Начать пользоваться приложением очень просто - достаточно указать номер своего телефона, ввести полученный в SMS код, а также заполнить поле с именем пользователя.

С помощью FLiPSi пользователь сможет легко общаться с друзьями, просматривать и обсуждать новые фотографии, обмениваться стикерами и пр. Кроме того, благодаря функции дистанционной блокировки устройства, присутствует возможность запретить отправлять любые текстовые сообщения со случайно оставленного где-либо планшета или смартфона.

Ключевые особенности FLiPSi:

  • Наличие уникального алгоритма шифрования чатов для безопасного обмена сообщениями.
  • Неограниченное подключение к аккаунтам социальных сетей.
  • Бесплатный чат во всех социальных сетях.
  • Множество стикеров под любую тему и настроение.
  • Возможность просматривать фотографии из социальных сетей.
  • Обмен фотографиями и настроением.
  • Стабильный доступ к социальным сетям во всём мире .
  • Напоминания о Днях Рождения друзей и близких с возможностью отправки поздравительной открытки.
  • Возможность обмена данными геолокации.
Что нового в FLiPSi 2.5.2 для Android?
  • Теперь Вы можете отправлять обычные СМС с помощью Флипси, изменять фон на любую переписку, видеть количество символов, убирать в архив любые СМС сообщения, при этом не удаляя их с телефона.
  • Изменения в оформлении: фильтрбар, иконки.
  • Исправлено много ошибок.
Скриншоты FLiPSi:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 312
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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