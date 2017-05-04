FLiPSi - удобный мессенджер для Android-смартфонов и планшетов, который позволяет объединить аккаунты наиболее популярных социальных сетей, как например ВКонтакте, Facebook и Yahoo Messenger (также в планах разработчика планируется в ближайшее время интегрировать поддержку Twitter, Instagram, Tencent Weibo, Skype, Мой Мир, Jabber, ICQ и Telegram). Начать пользоваться приложением очень просто - достаточно указать номер своего телефона, ввести полученный в SMS код, а также заполнить поле с именем пользователя.
С помощью FLiPSi пользователь сможет легко общаться с друзьями, просматривать и обсуждать новые фотографии, обмениваться стикерами и пр. Кроме того, благодаря функции дистанционной блокировки устройства, присутствует возможность запретить отправлять любые текстовые сообщения со случайно оставленного где-либо планшета или смартфона.
Ключевые особенности FLiPSi:
Наличие уникального алгоритма шифрования чатов для безопасного обмена сообщениями.
Неограниченное подключение к аккаунтам социальных сетей.
Бесплатный чат во всех социальных сетях.
Множество стикеров под любую тему и настроение.
Возможность просматривать фотографии из социальных сетей.
Обмен фотографиями и настроением.
Стабильный доступ к социальным сетям во всём мире .
Напоминания о Днях Рождения друзей и близких с возможностью отправки поздравительной открытки.
Возможность обмена данными геолокации.
Что нового в FLiPSi 2.5.2 для Android?
Теперь Вы можете отправлять обычные СМС с помощью Флипси, изменять фон на любую переписку, видеть количество символов, убирать в архив любые СМС сообщения, при этом не удаляя их с телефона.