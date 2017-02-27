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Neutron Music Player для Android

Neutron Music Player 1.92.7 для Android

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Описание Neutron Music Player 1.92.7 для AndroidОписание   Скачать Neutron Music Player 1.92.7 для AndroidСКАЧАТЬ (16,91 Мб) Скриншоты Neutron Music Player 1.92.7 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Neutron Music Player 1.92.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Neutron Music Player 1.92.7 для AndroidОтзывы (4)  
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4.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Neutron Music Player - удобный музыкальный проигрыватель для Android, который выделяется среди аналогов высоким качеством звука, благодаря наличию 32/64-битного звукового движка. Плеер обладает всеми необходимыми инструментами управления для воспроизведения музыки, присутствует встроенный эквалайзер, возможность применять различные звуковые эффекты, поддержку большого числа аудио форматов и многое другое.

Основные возможности Neutron Music Player:

  • Поддержка большинства популярных форматов аудио (MP3, OGG, FLAC, WMA, AC3, AAC, M4A, MP4, 3GP, MOV, ALAC, APE, WAV, AIFF, MPG/MPEG и др.).
  • Воспроизведение практически с любого источника, включая сетевые устройства с поддержкой SMB/CIFS или UPnP/DLNA.
  • Наличие инструментов каталогизации музыки и разбиения треков по жанрам, исполнителям и альбомам.
  • Воспроизведение потокового аудио.
  • Настраиваемый таймер сна.
  • Встроенный будильник.
  • Настраиваемый параметрический эквалайзер со встроенными пределами.
  • Возможность работы со списками воспроизведения.
  • Наличие различных звуковых эффектов (Объёмный Звук, Кроссфидер и др.).
  • Многополосный анализатор спектра в режиме реального времени.
  • RMS анализатор в режиме реального времени.
  • Поддержка метаданных в формате Unicode и многое другое.
Скриншоты Neutron Music Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 181
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры

Отзывы о программе Neutron Music Player

Сергей про Neutron Music Player 1.90.0 для Android [17-08-2016]

Плеер супер
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Александр про Neutron Music Player 1.80.0 для Android [27-01-2015]

Покер супер
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Bogarte про Neutron Music Player 1.80.0 для Android [26-01-2015]

Плеер триал!!! И требует покупки через сутки! А не бесплатный....
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ее про Neutron Music Player 1.80.0 для Android [26-01-2015]

Отличный плеер
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