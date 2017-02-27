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5 Neutron Music Player - удобный музыкальный проигрыватель для Android, который выделяется среди аналогов высоким качеством звука, благодаря наличию 32/64-битного звукового движка. Плеер обладает всеми необходимыми инструментами управления для воспроизведения музыки, присутствует встроенный эквалайзер, возможность применять различные звуковые эффекты, поддержку большого числа аудио форматов и многое другое. Основные возможности Neutron Music Player: Поддержка большинства популярных форматов аудио (MP3, OGG, FLAC, WMA, AC3, AAC, M4A, MP4, 3GP, MOV, ALAC, APE, WAV, AIFF, MPG/MPEG и др.).

Воспроизведение практически с любого источника, включая сетевые устройства с поддержкой SMB/CIFS или UPnP/DLNA.

Наличие инструментов каталогизации музыки и разбиения треков по жанрам, исполнителям и альбомам.

Воспроизведение потокового аудио.

Настраиваемый таймер сна.

Встроенный будильник.

Настраиваемый параметрический эквалайзер со встроенными пределами.

Возможность работы со списками воспроизведения.

Наличие различных звуковых эффектов (Объёмный Звук, Кроссфидер и др.).

Многополосный анализатор спектра в режиме реального времени.

RMS анализатор в режиме реального времени.

Поддержка метаданных в формате Unicode и многое другое.