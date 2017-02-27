Neutron Music Player - удобный музыкальный проигрыватель для Android, который выделяется среди аналогов высоким качеством звука, благодаря наличию 32/64-битного звукового движка. Плеер обладает всеми необходимыми инструментами управления для воспроизведения музыки, присутствует встроенный эквалайзер, возможность применять различные звуковые эффекты, поддержку большого числа аудио форматов и многое другое.
Основные возможности Neutron Music Player:
Поддержка большинства популярных форматов аудио (MP3, OGG, FLAC, WMA, AC3, AAC, M4A, MP4, 3GP, MOV, ALAC, APE, WAV, AIFF, MPG/MPEG и др.).
Воспроизведение практически с любого источника, включая сетевые устройства с поддержкой SMB/CIFS или UPnP/DLNA.
Наличие инструментов каталогизации музыки и разбиения треков по жанрам, исполнителям и альбомам.
Воспроизведение потокового аудио.
Настраиваемый таймер сна.
Встроенный будильник.
Настраиваемый параметрический эквалайзер со встроенными пределами.
Возможность работы со списками воспроизведения.
Наличие различных звуковых эффектов (Объёмный Звук, Кроссфидер и др.).
Многополосный анализатор спектра в режиме реального времени.
RMS анализатор в режиме реального времени.
Поддержка метаданных в формате Unicode и многое другое.