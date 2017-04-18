ZERO Launcher для Android

ZERO Launcher 3.25 для Android

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Описание ZERO Launcher 3.25 для AndroidОписание   Скачать ZERO Launcher 3.25 для AndroidСКАЧАТЬ (7,83 Мб) Скриншоты ZERO Launcher 3.25 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика ZERO Launcher 3.25 для AndroidСтатистика   Отзывы о ZERO Launcher 3.25 для AndroidОтзывы (0)  
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ZERO Launcher - небольшой, симпатичный и очень шустрый лаунчер для мобильных устройств под управлением Android, который делает процесс управления девайсом не только приятным, но и комфортным.

Присутствует возможность управления жестами, благодаря чему можно быстро и легко получить доступ к различным функциям и инструментам, например поиску или редактированию внешнего вида окон, изменения значков, установки виджетов, выбору обоев, изменения эффектов перехода и многое другое.

Также при помощи жестов можно быстро отобразить все экраны рабочего стола, после чего пользователь может удалить ненужные или добавить при необходимости новые. Кроме этого можно группировать различные приложения в папки, а также менять обои и темы оформления (причем изменяется не только внешний вид домашнего экрана, но и цвета оформления и иконки).

Скриншоты ZERO Launcher:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 837
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация
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