ZERO Launcher - небольшой, симпатичный и очень шустрый лаунчер для мобильных устройств под управлением Android, который делает процесс управления девайсом не только приятным, но и комфортным.

Присутствует возможность управления жестами, благодаря чему можно быстро и легко получить доступ к различным функциям и инструментам, например поиску или редактированию внешнего вида окон, изменения значков, установки виджетов, выбору обоев, изменения эффектов перехода и многое другое.

Также при помощи жестов можно быстро отобразить все экраны рабочего стола, после чего пользователь может удалить ненужные или добавить при необходимости новые. Кроме этого можно группировать различные приложения в папки, а также менять обои и темы оформления (причем изменяется не только внешний вид домашнего экрана, но и цвета оформления и иконки).