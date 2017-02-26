Active Whois - утилита для отображения полной информации о владельце домена или конкретного IP-адреса. Здесь Вы увидите данные DNS, домена, IPv6 и IP-адреса, введя в строку запроса интересующий Вас ресурс. Исследовать можно любой сайт, включая домены и верхнего уровня. Программа прорабатывает информацию в более чем 100 серверах WHOIS во всем мире, определяя правильный из них на основе откликов других WHOIS-серверов.

Приложение умеет работать и в оффлайновом режиме. Это позволяет сохранить запросы на жесткий или съемный диск ПК для последующего получения данных без доступа к Интернету. Программа также пригодится для проверки регистрации доменов, что удобно при покупке доменов в разных зонах.

Для работы с утилитой специальные знания не требуются: установите, запустите, введите запрос и почти сразу же получите всю найденную информацию.