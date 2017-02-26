Active Whois Browser для Windows

Active Whois Browser 5.2

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Описание Active Whois Browser 5.2Описание   Скачать Active Whois Browser 5.2СКАЧАТЬ (2,03 Мб) Скриншоты Active Whois Browser 5.2Скриншоты (3)   Статистика Active Whois Browser 5.2Статистика   Отзывы о Active Whois Browser 5.2Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Active Whois - утилита для отображения полной информации о владельце домена или конкретного IP-адреса. Здесь Вы увидите данные DNS, домена, IPv6 и IP-адреса, введя в строку запроса интересующий Вас ресурс. Исследовать можно любой сайт, включая домены и верхнего уровня. Программа прорабатывает информацию в более чем 100 серверах WHOIS во всем мире, определяя правильный из них на основе откликов других WHOIS-серверов.

Приложение умеет работать и в оффлайновом режиме. Это позволяет сохранить запросы на жесткий или съемный диск ПК для последующего получения данных без доступа к Интернету. Программа также пригодится для проверки регистрации доменов, что удобно при покупке доменов в разных зонах.

Для работы с утилитой специальные знания не требуются: установите, запустите, введите запрос и почти сразу же получите всю найденную информацию.

Что нового в Active Whois Browser 5.2?
  • Различные улучшения и справления
Скриншоты Active Whois Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 995
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPing, trace, whois...
 Вирусов нет в Active Whois Browser 4.2 (28 Май 2015)

Отзывы о программе Active Whois Browser

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