SQL-Монитор - программа предназначенная для подключения к базам данных MS Access или ORACLE и выполнения SQL запросов. Есть возможность сохранения результатов выборки данных в различные форматы.

SQL-Монитор разработан как внешний, вспомогательный модуль, используемый для выполнения SQL запросов по коррекции данных таких программных продуктов как: "Справочник начинающего нумизмата" и других, а также может использоваться как самостоятельное программное обеспечение.

Особенности SQL-Монитор: