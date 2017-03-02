SQL-Монитор для Windows

SQL-Монитор 1.0.6.0

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Описание SQL-Монитор 1.0.6.0Описание   Скачать SQL-Монитор 1.0.6.0СКАЧАТЬ (3,48 Мб) Скриншоты SQL-Монитор 1.0.6.0Скриншоты (1)   Статистика SQL-Монитор 1.0.6.0Статистика   Отзывы о SQL-Монитор 1.0.6.0Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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SQL-Монитор - программа предназначенная для подключения к базам данных MS Access или ORACLE и выполнения SQL запросов. Есть возможность сохранения результатов выборки данных в различные форматы. 

SQL-Монитор разработан как внешний, вспомогательный модуль, используемый для выполнения SQL запросов по коррекции данных таких программных продуктов как: "Справочник начинающего нумизмата" и других, а также может использоваться как самостоятельное программное обеспечение.

Особенности SQL-Монитор:

  • Работает с базами данных MS Access и ORACLE.
  • Сохранение результатов выборки в следующие форматы: HTML, Word, Excel, CSV.
  • Сохранение результатов выборки как sql-запрос с конструкцией insert или update.
  • При сохранении результатов в файл, проверка на повторность.
  • Открытие БД при запрещённом режиме работы с системными файлами mdb файла.
  • В качестве второго параметра, можно задать путь к sql файлу.
Что нового в SQL-Монитор 1.0.6.0?
  • Возможность выполнение одного запроса по двойному клику.
  • Пополняемая база данных ранее исполненных запросов.
Скриншоты SQL-Монитор:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаWindows 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 054
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы кода

Отзывы о программе SQL-Монитор

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