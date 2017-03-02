SQL-Монитор - программа предназначенная для подключения к базам данных MS Access или ORACLE и выполнения SQL запросов. Есть возможность сохранения результатов выборки данных в различные форматы.
SQL-Монитор разработан как внешний, вспомогательный модуль, используемый для выполнения SQL запросов по коррекции данных таких программных продуктов как: "Справочник начинающего нумизмата" и других, а также может использоваться как самостоятельное программное обеспечение.
Особенности SQL-Монитор:
- Работает с базами данных MS Access и ORACLE.
- Сохранение результатов выборки в следующие форматы: HTML, Word, Excel, CSV.
- Сохранение результатов выборки как sql-запрос с конструкцией insert или update.
- При сохранении результатов в файл, проверка на повторность.
- Открытие БД при запрещённом режиме работы с системными файлами mdb файла.
- В качестве второго параметра, можно задать путь к sql файлу.