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Battery Mode 3.8.8.102
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4.75 из 5, всего оценок - 4
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- Рейтинг программы - 4.75 из 5
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Battery Mode - приложение, которое заменяет стандартный индикатор батареи Windows на более красивый и функциональный, а также добавляет удобное управление подсветкой.
Особенности Battery Mode:
- Удобное переключение режимов электропитания. Режимы управления питанием позволяют выбирать, что больше нужно в данный момент - производительность или продолжительность работы от батареи.
- Режим Экономия энергии позволяет увеличить время работы ноутбука до двух раз дольше.
- Режим Высокая производительность отключает все энергосберегающие функции и повышает быстродействие. Это добавит производительности, снизит подтормаживание системы и добавит FPS в играх.
- Режим Сбалансированный - система сама будет управлять питанием.
- Удобное управление подсветкой
- Теперь не нужно зажимать хитрые комбинации клавиш, чтобы отрегулировать подсветку. Просто откройте Battery Mode и отрегулируйте подсветку ползунком.
- Надоело прыгание подсветки при подключении зарядного устройства или смене режима питания? Включите опцию Фиксированная яркость экрана - подсветка больше не будет изменяться сама.
- Горячие клавиши
- Режимы управления питанием можно переключать с помощью "горячих" клавиш Alt+Pause
- Используйте вспомогательную программу NextScheme, чтобы переключать режимы в своих скриптах или программах.
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|Что нового в Battery Mode 3.8.8.102?
- По просьбам пользователей добавлена новая функция: "Отключить экран".
- Она позволяет полностью выключить экран(ы) устройства. Функция доступна из главного окна программы и через меню
- Добавлена возможность выбора действия, отображаемого в нижней части окна программы.
- Вы можете выбрать удобное для вас действие в меню "Дополнительные параметры" "Ссылка в нижней части окна"
- При открытии меню Battery Mode в сеансе удалённого рабочего стола (RDP) отображается меню "Завершение работы или выход из системы", позволяющее удобно выключать или перезагружать удалённый компьютер.
- Также это меню доступно в локальном сеансе при открытии контекстного меню с зажатой клавишей Shift
- Исправлена ошибка, не позволявшая включить режим отображения заряда ИБП цветом значка
|Скриншоты Battery Mode:
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