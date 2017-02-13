Battery Mode 3.8.8.102 Описание СКАЧАТЬ ( 1,73 Мб) Скриншоты (2) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

4.75 из 5, всего оценок - 4 Рейтинг программы - 4.75 из 5

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5 Battery Mode - приложение, которое заменяет стандартный индикатор батареи Windows на более красивый и функциональный, а также добавляет удобное управление подсветкой. Особенности Battery Mode: Удобное переключение режимов электропитания. Режимы управления питанием позволяют выбирать, что больше нужно в данный момент - производительность или продолжительность работы от батареи. Режим Экономия энергии позволяет увеличить время работы ноутбука до двух раз дольше. Режим Высокая производительность отключает все энергосберегающие функции и повышает быстродействие. Это добавит производительности, снизит подтормаживание системы и добавит FPS в играх. Режим Сбалансированный - система сама будет управлять питанием.

Удобное управление подсветкой Теперь не нужно зажимать хитрые комбинации клавиш, чтобы отрегулировать подсветку. Просто откройте Battery Mode и отрегулируйте подсветку ползунком. Надоело прыгание подсветки при подключении зарядного устройства или смене режима питания? Включите опцию Фиксированная яркость экрана - подсветка больше не будет изменяться сама.

Горячие клавиши Режимы управления питанием можно переключать с помощью "горячих" клавиш Alt+Pause Используйте вспомогательную программу NextScheme, чтобы переключать режимы в своих скриптах или программах.

Что нового в Battery Mode 3.8.8.102?

По просьбам пользователей добавлена новая функция: "Отключить экран".

Она позволяет полностью выключить экран(ы) устройства. Функция доступна из главного окна программы и через меню

Добавлена возможность выбора действия, отображаемого в нижней части окна программы.

Вы можете выбрать удобное для вас действие в меню "Дополнительные параметры" "Ссылка в нижней части окна"

При открытии меню Battery Mode в сеансе удалённого рабочего стола (RDP) отображается меню "Завершение работы или выход из системы", позволяющее удобно выключать или перезагружать удалённый компьютер.

Также это меню доступно в локальном сеансе при открытии контекстного меню с зажатой клавишей Shift

Исправлена ошибка, не позволявшая включить режим отображения заряда ИБП цветом значка Скриншоты Battery Mode: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7 Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 3 / 1 421 Разработчик TARCODE Последнее обновление 13.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Управление питанием Отзывы о программе Battery Mode Admin Отзывов о программе Battery Mode 3.8.8.102 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости