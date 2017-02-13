Battery Mode для Windows

Battery Mode 3.8.8.102

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Описание Battery Mode 3.8.8.102Описание   Скачать Battery Mode 3.8.8.102СКАЧАТЬ (1,73 Мб) Скриншоты Battery Mode 3.8.8.102Скриншоты (2)   Статистика Battery Mode 3.8.8.102Статистика   Отзывы о Battery Mode 3.8.8.102Отзывы (0)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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Battery Mode - приложение, которое заменяет стандартный индикатор батареи Windows на более красивый и функциональный, а также добавляет удобное управление подсветкой.

Особенности Battery Mode:

  • Удобное переключение режимов электропитания. Режимы управления питанием позволяют выбирать, что больше нужно в данный момент - производительность или продолжительность работы от батареи.
    • Режим Экономия энергии позволяет увеличить время работы ноутбука до двух раз дольше.
    • Режим Высокая производительность отключает все энергосберегающие функции и повышает быстродействие. Это добавит производительности, снизит подтормаживание системы и добавит FPS в играх.
    • Режим Сбалансированный - система сама будет управлять питанием.
  • Удобное управление подсветкой
    • Теперь не нужно зажимать хитрые комбинации клавиш, чтобы отрегулировать подсветку. Просто откройте Battery Mode и отрегулируйте подсветку ползунком.
    • Надоело прыгание подсветки при подключении зарядного устройства или смене режима питания? Включите опцию Фиксированная яркость экрана - подсветка больше не будет изменяться сама.
  • Горячие клавиши
    • Режимы управления питанием можно переключать с помощью "горячих" клавиш Alt+Pause
    • Используйте вспомогательную программу NextScheme, чтобы переключать режимы в своих скриптах или программах.
Что нового в Battery Mode 3.8.8.102?
  • По просьбам пользователей добавлена новая функция: "Отключить экран".
  • Она позволяет полностью выключить экран(ы) устройства. Функция доступна из главного окна программы и через меню
  • Добавлена возможность выбора действия, отображаемого в нижней части окна программы.
  • Вы можете выбрать удобное для вас действие в меню "Дополнительные параметры" "Ссылка в нижней части окна"
  • При открытии меню Battery Mode в сеансе удалённого рабочего стола (RDP) отображается меню "Завершение работы или выход из системы", позволяющее удобно выключать или перезагружать удалённый компьютер.
  • Также это меню доступно в локальном сеансе при открытии контекстного меню с зажатой клавишей Shift
  • Исправлена ошибка, не позволявшая включить режим отображения заряда ИБП цветом значка
Скриншоты Battery Mode:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 421
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУправление питанием
 Программа Battery Mode отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Battery Mode

Admin

Отзывов о программе Battery Mode 3.8.8.102 пока нет, можете добавить...

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