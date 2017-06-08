Apex Launcher для Android

Apex Launcher 3.3.0 для Android

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Описание Apex Launcher 3.3.0 для AndroidОписание   Скачать Apex Launcher 3.3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (4,46 Мб) Скриншоты Apex Launcher 3.3.0 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика Apex Launcher 3.3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Apex Launcher 3.3.0 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Apex Launcher - один из лучших лаунчеров для Android-смартфонов и планшетов, который предлагает пользователю широкие возможности по кастомизации своего мобильного девайса.

С помощью Apex Launcher можно быстро и главное легко создавать или удалять рабочие столы, задавать эффекты перехода, настраивать меню приложений и док-панели, добавлять папки на рабочий стол, куда можно помещать ярлыки приложений, осуществлять резервное копирование/восстановление настроек и многое другое.

Основные возможности приложения:

  • Неограниченное количество рабочих столов.
  • Выбор сетки рабочего стола.
  • Бесконечная прокрутка.
  • Быстрый доступ к голосовому помощнику Google Now.
  • Добавление папок на рабочий стол.
  • Возможность регулировки размещения ярлыков.
  • Изменение эффектов перехода.
  • Возможность блокировки рабочего стола.
  • Масштабирование иконок.
  • Управление рабочими столами.
  • Анимация перелистывания.
  • Широкие настройки док-панели.
  • Настройка вида папок.
  • Возможность управления жестами.
  • Резервное копирование и восстановление настроек на SD-карту.
Скриншоты Apex Launcher:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 698
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация
 Программа Apex Launcher отмечена редакцией SoftPortal.com
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