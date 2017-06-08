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Hola Launcher 2.2.6 для Android Hola Launcher - небольшой, быстрый и простой в эксплуатации лаунчер, который позволяет пользователю изменять интерфейс своего мобильного Android-девайса в Win 10 Launcher 2.2 для Android Win 10 Launcher - лаунчер для всех поклонников операционок от Windows, который заменит визуальную оболочку Вашего Android-устройства на плиточную в инновационном Google Старт 1.3.large для Android Google Старт - отличный и удобный лаунчер для Android от самого разработчика этой мобильной операционной системы - Google