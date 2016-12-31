Nova Launcher - продвинутый лаунчер для Android, который по праву входит в список самых популярных и востребованных альтернативных графических оболочек. Очень удобно, что сразу после установки Nova Launcher, пользователю предлагается импортировать предыдущую конфигурацию иконок и размещения виджетов и создать резервную копию настроек оболочки.

Присутствуют широкие возможности по кастомизации мобильного устройства, как например создание и удаление рабочих столов, добавление папок с ярлыками приложений, настройка эффектов перехода, регулировка скорости анимации, поддержка цветовых тем, настройка сетки расположения элементов и многое другое.

Основные возможности Nova Launcher: