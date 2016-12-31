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Nova Launcher для Android

Nova Launcher 5.0.1 для Android

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Описание Nova Launcher 5.0.1 для AndroidОписание   Скачать Nova Launcher 5.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (7,37 Мб) Скриншоты Nova Launcher 5.0.1 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Nova Launcher 5.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Nova Launcher 5.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Nova Launcher - продвинутый лаунчер для Android, который по праву входит в список самых популярных и востребованных альтернативных графических оболочек. Очень удобно, что сразу после установки Nova Launcher, пользователю предлагается импортировать предыдущую конфигурацию иконок и размещения виджетов и создать резервную копию настроек оболочки.

Присутствуют широкие возможности по кастомизации мобильного устройства, как например создание и удаление рабочих столов, добавление папок с ярлыками приложений, настройка эффектов перехода, регулировка скорости анимации, поддержка цветовых тем, настройка сетки расположения элементов и многое другое.

Основные возможности Nova Launcher:

  • Настройка сетки рабочего стола.
  • Настройка количества и расположения домашних экранов.
  • Различные эффекты прокрутки и перелистывания.
  • Бесконечная прокрутка.
  • Возможность изменять размер любого виджета.
  • Блокировка рабочих столов.
  • Настройка док-панели.
  • Изменение цветовой темы, размера и шрифта иконок.
  • Регулировка скорости прокрутки и анимации.
  • Возможность управления жестами.
  • Резервное копирование и восстановление настроек.
Что нового в Nova Launcher 5.0.1 для Android?
  • Небольшие исправления
Скриншоты Nova Launcher:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 420
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация
 Программа Nova Launcher отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Nova Launcher

Admin

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