busuu для Android

busuu 9.1.186 для Android

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Описание busuu 9.1.186 для AndroidОписание   Скачать busuu 9.1.186 для AndroidСКАЧАТЬ (24,25 Мб) Скриншоты busuu 9.1.186 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика busuu 9.1.186 для AndroidСтатистика   Отзывы о busuu 9.1.186 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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busuu - Изучай иностранные языки - приложение для Android-смартфонов и планшетов, благодаря которому пользователь сможет с комфортом изучать иностранные языки. Программа позволяет не только пополнять словарный запас, изучая ранее не известные слова и выражения, но практиковать изученный материал с носителями языка.

Присутствует более 3000 разнообразных слов и выражений по более 150 темам, с помощью которого можно проводить повседневное общение, курсы для проверки пройденного материала (разработанные на основе Общеевропейской компетенции владения иностранным языком CEFR), проверка выполняемых пользователем упражнений носителями языка, а также постоянная практика разговорных и письменных навыков, понимания на слух и чтения. Имеется возможность отслеживать собственный прогресс.

В настоящее время доступны английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, японский, португальский, польский, китайский, русский и турецкий языки.

Что нового в busuu 9.1.186 для Android?
  • Теперь можно увидеть последние упражнения, выполненные твоими друзьями, в разделе «Друзья» во вкладке «Помочь» – так ты сможешь оставаться с ними на связи и помогать им .
Скриншоты busuu:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 467
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЯзыки

Отзывы о программе busuu

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Отзывов о программе busuu 9.1.186 для Android пока нет, можете добавить...

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