AnyToISO для Windows

AnyToISO Lite 3.8.0

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Описание AnyToISO Lite 3.8.0Описание   Скачать AnyToISO Lite 3.8.0СКАЧАТЬ (7,07 Мб) Скриншоты AnyToISO Lite 3.8.0Скриншоты (5)   Статистика AnyToISO Lite 3.8.0Статистика   Отзывы о AnyToISO Lite 3.8.0Отзывы (0)  
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AnyToISO - инструмент для создания ISO-образа с данными из других архивных форматов, а также любых CD/DVD-дисков и папок на компьютере. Программа поддерживает работу с множеством известных форматов архивов: NRG, MDF, UIF, DMG, ISZ, BIN, DAA, PDI, CDI, IMG, ZIP, RAR, 7Z, TAR.GZ TAR.BZ2 и др. При этом можно просто извлечь (распаковать) архив, так и переконвертировать его в ISO-формат. Это означает, что если Вы скачали какой-то файл с неизвестным Вам форматом и обычный архиватор не может с ним справиться, то используя это приложение, буквально в пару щелчков откроете/перекодируете скачанный архив и сможете пользоваться его данными.

Кроме этого, данный инструмент создает ISO-образы из CD/DVD-дисков. Достаточно вставить в оптический привод носитель, указать место хранения архива на ПК и запустить процесс. Это особенно удобно, когда Вы работаете с контентом (например, игры), для запуска которого необходим постоянный доступ к CD/DVD-диску, а у Вас либо диска нет или вообще отсутствует оптический накопитель - используя образ диска в виртуальной среде, Вы легко справитесь с такой проблемой.

Также данная программа может запаковать в ISO и любую папку на компьютере, что бывает полезно при транспортировании большого объема данных. В общем, AnyToISO действительно полезное приложение, которое способно заменить любой архиватор, обеспечивая работу со всеми известными форматами.

Что нового в AnyToISO Lite 3.8.0?
  • Поддержка разделов FAT32 и UDF внутри DMG образов
  • Поддержка Unicode внутри FAT32 для .img/.ima образов
  • Увеличена скорость создания образов оптических дисков
  • Улучшен внешний вид программы на HiDPI системах (экранах высокой четкости)
  • Улучшена и исправлена обработка многих типов BIN образов. Поддержка образов со смешанным режимом (аудио и данные)
  • Исправлено создание BIN/CUE образов для некоторых типов CD/DVD дисков
  • Исправлено аварийное завершение программы при конвертировании некоторых DAA и GBI образов
  • Исправлен вывод программы при работе из командной строки в Windows 10
Скриншоты AnyToISO:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $22.95
Ограничение в работе программыработает с данными не более 870 Мб
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 102
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАрхиваторы
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Отзывы о программе AnyToISO

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