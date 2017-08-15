Microsoft ActiveSync 4.5
Microsoft ActiveSync - бесплатная утилита от компании Microsoft, предназначенная для синхронизации различных мобильных устройств под управлением Windows Mobile с ПК.
FreeFileSync 9.3
FreeFileSync - бесплатная утилита для сравнения и синхронизации файлов в каталогах. Отличается быстродействием и удобным понятным интерфейсом
Atomic Clock 1.7
Atomic Clock - гаджет для ОС Windows, который подключается к серверам, использующих атомные часы, и позволяет сравнить локальное время на ПК пользователя с точным,
Folder Size 3.4.0.0
Folder Size - программа для анализа жестких дисков компьютера, которая отображает размер всех файлов и папок на них
Dropbox 32.4.21
Dropbox - бесплатный и удобный в использовании клиент для работы с облачным сервисом хранения данных. Приложение позволяет пользователю обмениваться файлами,
Duplicate Remover Free 1.5
Duplicate Remover Free - простая программа, которая поможет вам легко найти и удалить дубликаты файлов. С ее помощью вы сможете освободить дисковое пространство и