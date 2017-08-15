Duplicate Remover Free для Windows

Duplicate Remover Free 1.8

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Описание Duplicate Remover Free 1.8Описание   Скачать Duplicate Remover Free 1.8СКАЧАТЬ (22,62 Мб) Скриншоты Duplicate Remover Free 1.8Скриншоты (2)   Статистика Duplicate Remover Free 1.8Статистика   Отзывы о Duplicate Remover Free 1.8Отзывы (0)  
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Duplicate Remover Free - простая программа, которая поможет вам легко найти и удалить дубликаты файлов.

С помощью этого приложения вы сможете очистить ваш компьютер от файлов-дубликатов, освободить дисковое пространство и повысить производительность вашего ПК. Имеет простой минималистический интерфейс.

После запуска программы, укажите папку или диск, на котором вы хотите искать дубликаты, и нажмите на кнопку "Пуск". На следующей закладке можно увидеть результаты поиска дубликатов файлов. Достаточно отметить те, которые вам не нужны, и удалить их.

Duplicate Remover выполняет поиск и удаление дубликатов файлов практически всех распространенных форматов. В том числе дубликатов изображений, музыки, видео.

Скриншоты Duplicate Remover Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 915
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСравнение, Синхронизация - Поиск файлов
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