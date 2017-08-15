Duplicate Remover Free - простая программа, которая поможет вам легко найти и удалить дубликаты файлов.

С помощью этого приложения вы сможете очистить ваш компьютер от файлов-дубликатов, освободить дисковое пространство и повысить производительность вашего ПК. Имеет простой минималистический интерфейс.

После запуска программы, укажите папку или диск, на котором вы хотите искать дубликаты, и нажмите на кнопку "Пуск". На следующей закладке можно увидеть результаты поиска дубликатов файлов. Достаточно отметить те, которые вам не нужны, и удалить их.

Duplicate Remover выполняет поиск и удаление дубликатов файлов практически всех распространенных форматов. В том числе дубликатов изображений, музыки, видео.