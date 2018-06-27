FrostWire для Android

FrostWire 2.0.6 для Android

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Описание FrostWire 2.0.6 для AndroidОписание   Скачать FrostWire 2.0.6 для AndroidСКАЧАТЬ (12,52 Мб) Скриншоты FrostWire 2.0.6 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика FrostWire 2.0.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о FrostWire 2.0.6 для AndroidОтзывы (0)  
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FrostWire - популярный торрен-клиент и "облачный" загрузчик для Android. Представляет собой смесь из  встроенного поисковика медиа файлов, музыкального плеера, медиа-браузера и Wi-Fi утилиты для обмена файлами. Скачанные видео и аудио-файлы вы сможете просмотреть/прослушать/расшарить прямо в программе.

Особенности приложения:

  • Полнофункциональный музыкальный плеер для воспроизведения загруженных видео и аудио файлов.
  • Поддержка BitTorrent по Wi-Fi, 3G, 4G.
  • Умный поиск.
  • Удобный фильтр результатов поиска по типу файлов: музыка, видео, изображения, приложения, документы, торренты.
  • Нет ограничений по одновременной загрузке.
  • Нет ограничений по скорости Upload / Download.
  • Расширенное управление загрузками.
  • Встроенный медиа-браузер позволяет переименовывать и удалять файлы из приложения.
  • Простота обмена файлами в локальной Wi-Fi между всеми устройствами под управлением FrostWire (передача файлов по беспроводной сети с рабочего стола на ваш телефон и обратно или между мобильными устройствами)
  • Интеграция с FrostWire для настольных ПК (Windows, Mac и Linux).
  • Поддержка UPnP и NAT-PMP поддержка.
Что нового в FrostWire 2.0.6 для Android?
  • Различные исправления и улучшения
Скриншоты FrostWire:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 989
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами - Менеджеры закачек
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Отзывы о программе FrostWire

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