Adobe Photoshop Sketch 1.2.92 для Android
Adobe Photoshop Sketch – не ограничивайте себя в рисовании карандашами, ручками, маркерами, акриловыми красками, кистями с чернилами и другими инструментами,
Vinci 2.0.5 для Android
Vinci - бесплатный инструмент для обработки изображений с помощью наложения художественных фильтров, которые имитируют стили известных художников. Можно добавлять
FaceApp 1.0.265 для Android
Позитивное приложение, которое использует принцип нейронных сетей, и позволяет с помощью одной лишь кнопки до неузнаваемости изменить лицо на фотографии.
Instagram 10.34.0 для Android
Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь
Камера красоты 2.26 для Android
Камера красоты - простенький редактор фотографий, который поможет улучшить Ваши фотоснимки в несколько простых кликов
QuickPic 4.7.3 для Android
QuickPic – альтернативная галерея для просмотра фотографий и других изображений. Среди достоинств приложения числятся удобство использования и быстрота работы.