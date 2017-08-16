Aviary для Android

Aviary 4.8.3 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Aviary 4.8.3 для AndroidОписание   Скачать Aviary 4.8.3 для AndroidСКАЧАТЬ (21,53 Мб) Скриншоты Aviary 4.8.3 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Aviary 4.8.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Aviary 4.8.3 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Aviary - очень удобный и многофункциональный редактор изображений и фотографий для Android-устройств. Вы можете использовать как уже имеющиеся на девайсе картинки, так и сфотографировать что-то интересное прямо на ходу и сразу же приступить к редактированию. Тут есть все необходимые инструменты для преобразования Ваших фотографий в непревзойденные дизайнерские решения.

В Вашем распоряжении 12 различных фотоэффектов, несколько интересных рамок, оригинальных стикеров и т.д. Ну и конечно же присутствуют такие функции как изменение яркости, резкости, контрастности, ориентации, кадрирования, добавление текста, удаление красных глаз и др. Готовым результатом можно сразу поделиться с друзьями через социальные сети Instagram, Facebook, Twitter или по электронной почте.

Что нового в Aviary 4.8.3 для Android?
  • Исправлены различные ошибки
  • Улучшена производительность в проводнике
  • Оптимизации для API 25
  • Улучшения локализации
Скриншоты Aviary:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 677
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

Adobe Photoshop Sketch 1.2.92 для Android

Adobe Photoshop Sketch – не ограничивайте себя в рисовании карандашами, ручками, маркерами, акриловыми красками, кистями с чернилами и другими инструментами,

Vinci 2.0.5 для Android

Vinci - бесплатный инструмент для обработки изображений с помощью наложения художественных фильтров, которые имитируют стили известных художников. Можно добавлять

FaceApp 1.0.265 для Android

Позитивное приложение, которое использует принцип нейронных сетей, и позволяет с помощью одной лишь кнопки до неузнаваемости изменить лицо на фотографии.

Instagram 10.34.0 для Android

Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь

Камера красоты 2.26 для Android

Камера красоты - простенький редактор фотографий, который поможет улучшить Ваши фотоснимки в несколько простых кликов

QuickPic 4.7.3 для Android

QuickPic – альтернативная галерея для просмотра фотографий и других изображений. Среди достоинств приложения числятся удобство использования и быстрота работы.

скачать Adguard

Отзывы о программе Aviary

skasperovich про Aviary 4.0.2 для Android [10-05-2015]

Отличная программа, отражает все изображения, хранящиеся на устройстве,интуитивно понятная. Для невзыскательного пользователя именно то, что нужно
2 | | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 