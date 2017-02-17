AutoScout24 - приложение для Android, с помощью которого можно искать новые и подержанные автомобили и мотоциклы на крупнейшем автомобильном портале Европы, предлагающем к продаже около 2-х миллионов авто. Присутствует функция «Оповещение», благодаря которой Вам будет послана информация сразу после того, как автомобиль или мотоцикл, подходящий под Ваш запрос будет занесен продавцом на сайт.

В критериях поиска можно выбирать марку, модель и цену автомобиля, пробег, год выпуска, желаемое месторасположение, а также мощность двигателя, используемое топливо, коробка передач и пр. Можно сохранять результаты поиска, сортировать их по цене, цвету и другим критериям.

Основные возможности AutoScout24: