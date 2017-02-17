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AutoScout24 для Android

AutoScout24 8.1.8 для Android

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Описание AutoScout24 8.1.8 для AndroidОписание   Скачать AutoScout24 8.1.8 для AndroidСКАЧАТЬ (18,23 Мб) Скриншоты AutoScout24 8.1.8 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика AutoScout24 8.1.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о AutoScout24 8.1.8 для AndroidОтзывы (0)  
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AutoScout24 - приложение для Android, с помощью которого можно искать новые и подержанные автомобили и мотоциклы на крупнейшем автомобильном портале Европы, предлагающем к продаже около 2-х миллионов авто. Присутствует функция «Оповещение», благодаря которой Вам будет послана информация сразу после того, как автомобиль или мотоцикл, подходящий под Ваш запрос будет занесен продавцом на сайт.

В критериях поиска можно выбирать марку, модель и цену автомобиля, пробег, год выпуска, желаемое месторасположение, а также мощность двигателя, используемое топливо, коробка передач и пр. Можно сохранять результаты поиска, сортировать их по цене, цвету и другим критериям.

Основные возможности AutoScout24:

  • Поиск авто и мотоциклов по всей Европе (Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Австрия, Люксембург, Бельгия и Россия).
  • Индивидуальное расположение результатов (цена, дата регистрации, пробег, характеристики и т.д.).
  • Возможность сохранения индивидуальных критериев поиска.
  • Возможность отметить понравившееся (доступно оффлайн).
  • Синхронизация "Избранного" в приложении с аккаунтом на сайте.
  • Галерея фото с возможностью предпросмотра и увеличения.
  • Прямая связь с поставщиком.
  • Возможность поделиться предстоящей покупкой со своей семьей, друзьями и другими по email, через Facebook или Twitter.
  • Встроенный журнал AutoScout24.
Что нового в AutoScout24 8.1.8 для Android?

  • Оптимизированная навигация: в вашем приложении она стала быстрее и удобнее.

  • Больший обзор: форма поиска была полностью переработана.

  • После этого обновления вы можете осуществлять поиск автомобиля, установив фильтр с многими другими критериями оснащения.

  • Небольшие улучшения.
Скриншоты AutoScout24:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 434
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск - Авто

Отзывы о программе AutoScout24

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