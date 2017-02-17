AutoScout24 - приложение для Android, с помощью которого можно искать новые и подержанные автомобили и мотоциклы на крупнейшем автомобильном портале Европы, предлагающем к продаже около 2-х миллионов авто. Присутствует функция «Оповещение», благодаря которой Вам будет послана информация сразу после того, как автомобиль или мотоцикл, подходящий под Ваш запрос будет занесен продавцом на сайт.
В критериях поиска можно выбирать марку, модель и цену автомобиля, пробег, год выпуска, желаемое месторасположение, а также мощность двигателя, используемое топливо, коробка передач и пр. Можно сохранять результаты поиска, сортировать их по цене, цвету и другим критериям.
Основные возможности AutoScout24:
Поиск авто и мотоциклов по всей Европе (Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Австрия, Люксембург, Бельгия и Россия).
Индивидуальное расположение результатов (цена, дата регистрации, пробег, характеристики и т.д.).
Возможность сохранения индивидуальных критериев поиска.
Возможность отметить понравившееся (доступно оффлайн).
Синхронизация "Избранного" в приложении с аккаунтом на сайте.
Галерея фото с возможностью предпросмотра и увеличения.
Прямая связь с поставщиком.
Возможность поделиться предстоящей покупкой со своей семьей, друзьями и другими по email, через Facebook или Twitter.
Встроенный журнал AutoScout24.
Что нового в AutoScout24 8.1.8 для Android?
Оптимизированная навигация: в вашем приложении она стала быстрее и удобнее.
Больший обзор: форма поиска была полностью переработана.
После этого обновления вы можете осуществлять поиск автомобиля, установив фильтр с многими другими критериями оснащения.