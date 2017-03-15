Tumblr для Android

Tumblr 8.0.0.00 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Tumblr 8.0.0.00 для AndroidОписание   Скачать Tumblr 8.0.0.00 для AndroidСКАЧАТЬ (25,22 Мб) Скриншоты Tumblr 8.0.0.00 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Tumblr 8.0.0.00 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tumblr 8.0.0.00 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tumblr - официальный клиент для Android, для доступа к популярному сервису микроблогов с элементами социальной сети, с помощью которого пользователь может делиться с окружающими людьми различными материалами, будь то картинки, статьи, видео, музыка, цитаты, ссылки и т.д.

Присутствует возможность подписываться на понравившиеся блоги других пользователей Tumblr, просматривать свою активность, сохранять черновики, добавлять посты в очередь, настраивать, просматривать и отвечать на сообщения, управлять одновременно несколькими блогами, добавлять виджеты для создания постов на главный экран и многое другое.

Все публикуемые пользователем материалы для удобства разделены на такие категории, как Аудио, Видео, Фото, Чат, Текст, Цитата и Ссылка. Кроме того поддерживается возможность автоматического экспорта сообщений в Twitter и Facebook.

Что нового в Tumblr 8.0.0.00 для Android?
  • Чтобы сразу перейти в свой блог, просто коснитесь вкладки "Учетная запись" (значок человечка). Теперь настраивать оформление и просматривать свои прекрасные посты стало еще немного проще.
Скриншоты Tumblr:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 373
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети

Отзывы о программе Tumblr

Admin

Отзывов о программе Tumblr 8.0.0.00 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Temple Run 2

Battery Doctor

SimCity BuildIt

Angry Birds Star Wars

Drag Racing

King of Thieves

X-plore

Головоломки со спичками

MAPS.ME

Angry Birds Seasons

World of Tanks Blitz

BlaBlaCar

Angry Birds

Angry Birds Space

Talking Ben the Dog

SofaScore

Angry Birds Rio

FBReader

MyScore

Fruit Nibblers

 
 