Tumblr - официальный клиент для Android, для доступа к популярному сервису микроблогов с элементами социальной сети, с помощью которого пользователь может делиться с окружающими людьми различными материалами, будь то картинки, статьи, видео, музыка, цитаты, ссылки и т.д.

Присутствует возможность подписываться на понравившиеся блоги других пользователей Tumblr, просматривать свою активность, сохранять черновики, добавлять посты в очередь, настраивать, просматривать и отвечать на сообщения, управлять одновременно несколькими блогами, добавлять виджеты для создания постов на главный экран и многое другое.

Все публикуемые пользователем материалы для удобства разделены на такие категории, как Аудио, Видео, Фото, Чат, Текст, Цитата и Ссылка. Кроме того поддерживается возможность автоматического экспорта сообщений в Twitter и Facebook.