Antamedia HotSpot для Windows

Antamedia HotSpot 5.9.0

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Описание Antamedia HotSpot 5.9.0Описание   Скачать Antamedia HotSpot 5.9.0СКАЧАТЬ (131,21 Мб) Скриншоты Antamedia HotSpot 5.9.0Скриншоты (5)   Статистика Antamedia HotSpot 5.9.0Статистика   Отзывы о Antamedia HotSpot 5.9.0Отзывы (0)  
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Antamedia HotSpot - это программный продукт для выписки счетов WiFi Hotspot billing, который поможет контролировать и выписывать счета клиентам за пользование интернета. Программа подходит для всех целей, где клиента следует перенаправить на страницу системы для входа или оплаты услуги доступа к интернету. После успешного входа клиент увидит оставшееся время и частоту пропускания, просмотрит интернет до окончания оплаченного времени и, если необходимо, пополнит счёт.

Приложение работает с любым активным и пассивным системным оборудованием. Нет необходимости покупать специальную нульмерную аппаратуру и во многих случаях даже не нужно переналаживать систему. Программа действует как шлюз: трафик принимается на один сетевой адаптор, анализируется и, если клиенту разрешён доступ, адаптор пропускает трафик на второй сетевой адаптор, соединённый с интернетом, используя предпочтительную линию (ADSL, Cable, WiFi и т.д.).

В целом, Antamedia HotSpot подходит для работы программ ISP, аэропортов, отелей, интернет- и кибер-кафе и др. Автоматизируйте процесс контроля оплаты кредитной картой через PayPal или одним из 70 поддерживающих оплату шлюзов.

Скриншоты Antamedia HotSpot:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $199.00
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 941
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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