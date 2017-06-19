Бесплатное приложение Microsoft PowerPoint для планшетов с Android. Имеет основные функции для просмотра, создания и правки презентаций на планшетах.
Изменяя или создавая презентации, вы можете быть уверены, что они будут выглядеть правильно на ПК, компьютерах Mac, планшетах и телефонах. Приложение PowerPoint имеет привычный для продуктов Office вид и интуитивно понятное сенсорное управление, поэтому вам не придется тратить время на его изучение.
ОсобенностиMicrosoft PowerPoint:
Поддержка PPT- и PPTX-файлы.
Добавление изображений, встроенных видеоклипов, таблиц, диаграмм, объектов SmartArt, переходов, заметок докладчика, анимации и т. д., причем все это будет отлично отформатировано.
Просмотр вложений электронной почты и получение доступа ко всем вашим презентациям PowerPoint из OneDrive, Dropbox, OneDrive для бизнеса или SharePoint.
Возможность продолжать работу с презентацией того места, где она была прервана в прошлый раз, потому что приложение PowerPoint знает, над какой презентацией вы работали, независимо от того, какое устройство вы используете.
Печать презентации PowerPoint.
Когда вы изменяете презентацию, ее содержимое и форматирование обновляются на всех ваших устройствах: ПК, компьютерах Mac, планшетах и телефонах.
Привычный интерфейс Microsoft Office. Привычные элементы навигации и пункты меню оптимизированы для сенсорного управления. Для работы не требуется клавиатура.
Отправка презентации или ссылки на нее по электронной почте.
Внимание! Для работы с приложением нужна бесплатная учетная запись Майкрософт.