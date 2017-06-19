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Microsoft PowerPoint для Android

Microsoft PowerPoint 16.0.8229.2048 для Android

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Описание Microsoft PowerPoint 16.0.8229.2048 для AndroidОписание   Скачать Microsoft PowerPoint 16.0.8229.2048 для AndroidСКАЧАТЬ (60,74 Мб) Скриншоты Microsoft PowerPoint 16.0.8229.2048 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Microsoft PowerPoint 16.0.8229.2048 для AndroidСтатистика   Отзывы о Microsoft PowerPoint 16.0.8229.2048 для AndroidОтзывы (1)  
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4.83 из 5, всего оценок - 6
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Бесплатное приложение Microsoft PowerPoint для планшетов с Android. Имеет основные функции для просмотра, создания и правки презентаций на планшетах.

Изменяя или создавая презентации, вы можете быть уверены, что они будут выглядеть правильно на ПК, компьютерах Mac, планшетах и телефонах. Приложение PowerPoint имеет привычный для продуктов Office вид и интуитивно понятное сенсорное управление, поэтому вам не придется тратить время на его изучение.

Особенности Microsoft PowerPoint:

  • Поддержка PPT- и PPTX-файлы.
  • Добавление изображений, встроенных видеоклипов, таблиц, диаграмм, объектов SmartArt, переходов, заметок докладчика, анимации и т. д., причем все это будет отлично отформатировано.
  • Просмотр вложений электронной почты и получение доступа ко всем вашим презентациям PowerPoint из OneDrive, Dropbox, OneDrive для бизнеса или SharePoint.
  • Возможность продолжать работу с презентацией того места, где она была прервана в прошлый раз, потому что приложение PowerPoint знает, над какой презентацией вы работали, независимо от того, какое устройство вы используете.
  • Печать презентации PowerPoint.
  • Когда вы изменяете презентацию, ее содержимое и форматирование обновляются на всех ваших устройствах: ПК, компьютерах Mac, планшетах и телефонах.
  • Привычный интерфейс Microsoft Office. Привычные элементы навигации и пункты меню оптимизированы для сенсорного управления. Для работы не требуется клавиатура.
  • Отправка презентации или ссылки на нее по электронной почте.

Внимание! Для работы с приложением нужна бесплатная учетная запись Майкрософт.

Что нового в Microsoft PowerPoint 16.0.8229.2048 для Android?
  • Мы постоянно обновляем приложение: выпускаем новые, передовые функции, а также повышаем его производительность и надежность.
  • А вы знаете, что с подпиской на Office 365 вы получите доступ ко всем возможностям Office на любых устройствах? Следите за специальными предложениями в приложении.
Скриншоты Microsoft PowerPoint:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5 140
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрезентации
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Отзывы о программе Microsoft PowerPoint

саша про Microsoft PowerPoint 16.0.4201.1006 для Android [07-12-2015]

На планшеті номі со 7002 не работает.І планшет не запускаеться изза етой програми.
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