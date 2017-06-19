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4.83 из 5, всего оценок - 6 Рейтинг программы - 4.83 из 5

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5 Бесплатное приложение Microsoft PowerPoint для планшетов с Android. Имеет основные функции для просмотра, создания и правки презентаций на планшетах. Изменяя или создавая презентации, вы можете быть уверены, что они будут выглядеть правильно на ПК, компьютерах Mac, планшетах и телефонах. Приложение PowerPoint имеет привычный для продуктов Office вид и интуитивно понятное сенсорное управление, поэтому вам не придется тратить время на его изучение. Особенности Microsoft PowerPoint: Поддержка PPT- и PPTX-файлы.

Добавление изображений, встроенных видеоклипов, таблиц, диаграмм, объектов SmartArt, переходов, заметок докладчика, анимации и т. д., причем все это будет отлично отформатировано.

Просмотр вложений электронной почты и получение доступа ко всем вашим презентациям PowerPoint из OneDrive, Dropbox, OneDrive для бизнеса или SharePoint.

Возможность продолжать работу с презентацией того места, где она была прервана в прошлый раз, потому что приложение PowerPoint знает, над какой презентацией вы работали, независимо от того, какое устройство вы используете.

Печать презентации PowerPoint.

Когда вы изменяете презентацию, ее содержимое и форматирование обновляются на всех ваших устройствах: ПК, компьютерах Mac, планшетах и телефонах.

Привычный интерфейс Microsoft Office. Привычные элементы навигации и пункты меню оптимизированы для сенсорного управления. Для работы не требуется клавиатура.

Отправка презентации или ссылки на нее по электронной почте. Внимание! Для работы с приложением нужна бесплатная учетная запись Майкрософт. Microsoft Word для Android

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