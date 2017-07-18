Microsoft Excel - полноценная бесплатная версия популярного приложение Excel для планшетных устройств под управление ОС Android от Microsoft. Теперь все ваши электронные таблицы Excel на планшете Android будут выглядеть именно так, как они и должны выглядеть - без искажений и обрезок. При этом вы можете быть уверены, что и на других совместимых устройствах (ПК, Mac, iPad) электронные таблицы будут иметь правильный вид, сохранив и структуру, и формулы, и форматирование и другие параметры.

Microsoft Excel для планшетов имеет привычный вид и интерфейс, благодаря чему вам не придется тратить время на изучение функций и инструментария. Отдельно стоит выделить управление приложением, которое полностью адаптировано для сенсорных устройств, позволяя вам комфортно работать с нужными таблицами и данными.

Microsoft Excel для планшетов позволяет:

использовать формулы, таблицы, диаграммы, примечания, сводные таблицы, спарклайны и условное форматирование, чтобы увидеть полную картину,

просматривать вложения электронной почты и получать доступ ко всем электронным таблицам Excel из OneDrive, Dropbox, OneDrive для бизнеса или SharePoint,

работать с того места, где Вы прервали ее в прошлый раз, потому что приложение Excel знает, над какой электронной таблицей вы работали, независимо от того, какое устройство вы используете,

печатать листы Excel.

открывать XLS- и XLSX-файлы.

В данной версии продукта доступны просмотр, создание и правка документов на планшетах с диагональю экрана от 7 до 10,1 дюйма. Для начала работы потребуется учетная запись Майкрософт. Чтобы получить доступ ко всем функциям необходима подписка Office 365.