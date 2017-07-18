Microsoft Excel для Android

Microsoft Excel 16.0.8326.2034 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Microsoft Excel 16.0.8326.2034 для AndroidОписание   Скачать Microsoft Excel 16.0.8326.2034 для AndroidСКАЧАТЬ (61,86 Мб) Скриншоты Microsoft Excel 16.0.8326.2034 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Microsoft Excel 16.0.8326.2034 для AndroidСтатистика   Отзывы о Microsoft Excel 16.0.8326.2034 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
3.88 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.88 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Microsoft Excel - полноценная бесплатная версия популярного приложение Excel для планшетных устройств под управление ОС Android от Microsoft. Теперь все ваши электронные таблицы Excel на планшете Android будут выглядеть именно так, как они и должны выглядеть - без искажений и обрезок. При этом вы можете быть уверены, что и на других совместимых устройствах (ПК, Mac, iPad) электронные таблицы будут иметь правильный вид, сохранив и структуру, и формулы, и форматирование и другие параметры.

Microsoft Excel для планшетов имеет привычный вид и интерфейс, благодаря чему вам не придется тратить время на изучение функций и инструментария. Отдельно стоит выделить управление приложением, которое полностью адаптировано для сенсорных устройств, позволяя вам комфортно работать с нужными таблицами и данными.

Microsoft Excel для планшетов позволяет:

  • использовать формулы, таблицы, диаграммы, примечания, сводные таблицы, спарклайны и условное форматирование, чтобы увидеть полную картину,
  • просматривать вложения электронной почты и получать доступ ко всем электронным таблицам Excel из OneDrive, Dropbox, OneDrive для бизнеса или SharePoint,
  • работать с того места, где Вы прервали ее в прошлый раз, потому что приложение Excel знает, над какой электронной таблицей вы работали, независимо от того, какое устройство вы используете,
  • печатать листы Excel.
  • открывать XLS- и XLSX-файлы.

В данной версии продукта доступны просмотр, создание и правка документов на планшетах с диагональю экрана от 7 до 10,1 дюйма. Для начала работы потребуется учетная запись Майкрософт. Чтобы получить доступ ко всем функциям необходима подписка Office 365.

Что нового в Microsoft Excel 16.0.8326.2034 для Android?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Microsoft Excel:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 10 627
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭлектронные таблицы
ТОП-сегодня раздела "Электронные таблицы"
 

Microsoft Excel 16.0.7329.1015 для Android

Microsoft Excel – работайте с электронными таблицами и базами данных в официальном приложении Excel от Microsoft. Дизайн и функциональность программы позаимствованы

Google Таблицы 1.6.502.06.32 для Android

Google Таблицы – с данным приложением электронные таблицы всегда будут под рукой, с возможностью редактирования существующих и создания новых файлов. Работайте над

Shead Spreet Lite 3.4.2 для Android

Shead Spreet Lite - бесплатная версия электронных таблиц для Android. Позволяет создавать и редактировать табличные данные, строить графики,

WPS Office 10.3.3 для Android

WPS Office – бесплатный универсальный инструмент для работы с документами. Microsoft Office. Вы сможете просматривать, документы, электронные таблицы и презентации,

Microsoft Office Mobile 15.0.5430.2000 для Android

Microsoft Office Mobile – офисный пакет с популярными программами Word, Excel и PowerPoint от официального разработчика. Работайте с документами так же коомфортно,

OfficeSuite + PDF Editor 9.0.8839 для Android

OfficeSuite + PDF Editor – программа для создания и редактирования документов Word, Excel и PowerPoint. Поддерживаются форматы DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, CSV, PPTX,

скачать Adguard

Отзывы о программе Microsoft Excel

Admin

Отзывов о программе Microsoft Excel 16.0.8326.2034 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 