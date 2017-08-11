File Commander для Android

File Commander 4.1.15226 для Android

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Описание File Commander 4.1.15226 для AndroidОписание   Скачать File Commander 4.1.15226 для AndroidСКАЧАТЬ (17,86 Мб) Скриншоты File Commander 4.1.15226 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика File Commander 4.1.15226 для AndroidСтатистика   Отзывы о File Commander 4.1.15226 для AndroidОтзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 2
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File Commander - неплохая реализация файлового менеджера для Android-устройств. С этим приложением вы получите полный контроль и удобное управление всеми папками и файлами вашего девайса. File Commander умеет устанавливать надежное подключение к сети, поддерживает работу с серверами FTP/FTPS, обеспечивает доступ по локальной сети и к облачным сервисам (Google Drive, Dropbox, Amazon Cloud Drive и SugarSync и др.).

Встроенная поисковая система приложения поможет найти любой файл за несколько секунды вне зависимости от его местонахождения на устройстве. Для удобства, в отдельные разделы вынесены библиотеки с музыкой, видео и изображениями.

Конечно тут присутствуют все основные команды для работы с файлами:

  • Вырезать, копировать, вставить, переименовать, сжать.
  • Сортировка файлов и папок по критериям и типу.
  • Отображение файловой системы в виде списка или набора плиток.

В File Commander встроена функция удаленного подключения и совместного использования данных, что позволяет получить доступ к нужным файлам из любой точки Земного шара, где есть интернет-соединение.

В целом, приложение позволит вам полноценно работать на своем Android-устройстве, управляя размещением и систематизацией всех данных.

Скриншоты File Commander:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 257
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРабота с файлами
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Отзывы о программе File Commander

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