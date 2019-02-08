Joxi - браузерная версия в виде плагина для Google Chrome популярного приложения для снятия скриншотов с экрана монитора. Удобство этой программы в том, что она позволяет захватывать экран со скролом страницы, т.е. можно делать скриншот длинной страницы сайта с прокруткой.

Joxi для Google Chrome позволяет захватывать как весь экран, так и его конкретно выбранную область. Помимо этого, тут присутствуют некоторые инструменты для редактирования снимков: кадрирование (обрезка скриншота), рисование прямой и произвольной линии карандашом, нанесение стрелок, ввод текста, выделение окружностью и прямоугольником, нумерация фрагментов изображения, размытие выделенных участков, изменение цвета и толщины линий. Такие инструменты очень удобны, когда Вы готовите какое-то учебное пособие или отправляете в поддержку снимок с проблемой в работе сайта.

Готовое изображение может быть сохранено на компьютере (по умолчанию в папку пользователя "Загрузки" в формате .png), размещено на сервере joxi.ru (нужна регистрация, выделяется 1 Гб пространства) с мгновенным предоставлением ссылки, скопировано в буфер обмена, или отправлено в социальные сети (Вконтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook).

В общем, все достаточно удобно и быстро. Начните пользоваться Joxi для Google Chrome и Вы убедитесь в его функциональности и простоте использования.