Joxi для Windows

Joxi 0.2.12 для Google Chrome

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Описание Joxi 0.2.12 для Google ChromeОписание   Скачать Joxi 0.2.12 для Google ChromeСКАЧАТЬ (354 Кб) Скриншоты Joxi 0.2.12 для Google ChromeСкриншоты (3)   Статистика Joxi 0.2.12 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о Joxi 0.2.12 для Google ChromeОтзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Joxi - браузерная версия в виде плагина для Google Chrome популярного приложения для снятия скриншотов с экрана монитора. Удобство этой программы в том, что она позволяет захватывать экран со скролом страницы, т.е. можно делать скриншот длинной страницы сайта с прокруткой.

Joxi для Google Chrome позволяет захватывать как весь экран, так и его конкретно выбранную область. Помимо этого, тут присутствуют некоторые инструменты для редактирования снимков: кадрирование (обрезка скриншота), рисование прямой и произвольной линии карандашом, нанесение стрелок, ввод текста, выделение окружностью и прямоугольником, нумерация фрагментов изображения, размытие выделенных участков, изменение цвета и толщины линий. Такие инструменты очень удобны, когда Вы готовите какое-то учебное пособие или отправляете в поддержку снимок с проблемой в работе сайта.

Готовое изображение может быть сохранено на компьютере (по умолчанию в папку пользователя "Загрузки" в формате .png), размещено на сервере joxi.ru (нужна регистрация, выделяется 1 Гб пространства) с мгновенным предоставлением ссылки, скопировано в буфер обмена, или отправлено в социальные сети (Вконтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook).

В общем, все достаточно удобно и быстро. Начните пользоваться Joxi для Google Chrome и Вы убедитесь в его функциональности и простоте использования.

Скриншоты Joxi:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 748
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана - Утилиты к браузерам
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Отзывы о программе Joxi

Енька про Joxi 0.2.0 для Google Chrome [01-09-2015]

как исправить не знаю. он спускается резко вниз страницы и начинает двигаться вверх. и картинка потом с браком получается. страница обрывками сохраняется.
в макстоне есть расширение - оно одним щелчком сохраняет всю страницу, как обычную картинку. что-нибудь подобное есть для остальных браузеров?)
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