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Предметы обихода для iOS

Предметы обихода 9.1.1561 для iPhone, iPad

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Описание Предметы обихода 9.1.1561 для iPhone, iPadОписание   Скачать Предметы обихода 9.1.1561 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (92.7 Мб) Скриншоты Предметы обихода 9.1.1561 для iPhone, iPadСкриншоты (10)   Статистика Предметы обихода 9.1.1561 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Предметы обихода 9.1.1561 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Предметы обихода - отличное развлекательно-развивающее приложение для малышей, в котором они узнают много новых предметов домашнего обихода, а также смогут улучшить свою внимательность. По сюжету, малыши панды живут в большом и очень удобном доме, где, конечно же, есть все необходимое вещи: ложки, вилки, швабра, часы, увеличительное стекло, расческа, полотенца, спички, различная посуда, чемодан и многое-многое другое.

Для начала предложите ребенку просто познакомиться с каждым предметом: их можно внимательно рассмотреть в списке или отдельно, при этом воспроизводится название вещей. Если малыш усвоил эти основные домашние предметы, предложите ему поиграть в забавную игру на внимательность, где нужно отыскать разбросанные по комнате предметы из списка. На все дается 3 минуты времени. Если какую-то вещь совсем не получается найти, то можно воспользоваться подсказкой (значок лупы в верхнем левом углу).

С каждым уровнем предметов в комнате стает все больше и больше, и найти искомый будет с каждым разом труднее, но и интереснее. Стоит отметить яркую сочную графику игры и качественное звуковое сопровождение.

В целом, приложение Предметы обихода от BabyBus сможет по-настоящему увлечь ребенка, и Ваш малыш не просто весело проведет время за устройством, но и узнает многие домашние предметы, что расширит его кругозор и словарный запас.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Предметы обихода:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Китайскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 92
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Обучающий софт

Отзывы о программе Предметы обихода

Admin

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