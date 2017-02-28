Предметы обихода - отличное развлекательно-развивающее приложение для малышей, в котором они узнают много новых предметов домашнего обихода, а также смогут улучшить свою внимательность. По сюжету, малыши панды живут в большом и очень удобном доме, где, конечно же, есть все необходимое вещи: ложки, вилки, швабра, часы, увеличительное стекло, расческа, полотенца, спички, различная посуда, чемодан и многое-многое другое.

Для начала предложите ребенку просто познакомиться с каждым предметом: их можно внимательно рассмотреть в списке или отдельно, при этом воспроизводится название вещей. Если малыш усвоил эти основные домашние предметы, предложите ему поиграть в забавную игру на внимательность, где нужно отыскать разбросанные по комнате предметы из списка. На все дается 3 минуты времени. Если какую-то вещь совсем не получается найти, то можно воспользоваться подсказкой (значок лупы в верхнем левом углу).

С каждым уровнем предметов в комнате стает все больше и больше, и найти искомый будет с каждым разом труднее, но и интереснее. Стоит отметить яркую сочную графику игры и качественное звуковое сопровождение.

В целом, приложение Предметы обихода от BabyBus сможет по-настоящему увлечь ребенка, и Ваш малыш не просто весело проведет время за устройством, но и узнает многие домашние предметы, что расширит его кругозор и словарный запас.