Kaspersky QR Scanner - приложение от популярной антивирусной компании Kaspersky Lab, позволяющее считывать информацию с QR-кодов и предупреждать пользователей о потенциально опасных ссылках, которые в них находятся. Использование QR-кодов в повседневной жизни очень удобно для считывания информации о товарах, занесения контактов в телефонную базу, подключения к беспроводным сетям, получения специальных предложений в журнале, скачивании приложений и программ и т.д.

Однако, и злоумышленники не дремлют, постоянно придумывая новые инструменты для затягивания Вас на вредоносный или фишинговый сайт, в том числе и по ссылкам в виде QR-кода. Распознать нежелательный URL в QR-коде невозможно. Для этого разработчики Лаборатории Касперского и реализовали приложение Kaspersky QR Scanner.

Работать с этой утилитой достаточно просто. После установки и запуска, поймайте Вашей камерой QR-код, приложение считает его и проверит информацию по базам Kaspersky Lab. При этом, если ссылка ведет на вредоносный сайт, то на экране своего устройства Вы увидите соответствующее предупреждение.

Таким образом, где бы Вы ни использовали закодированную информацию с QR-кодов (в интернете, на плакатах, на коробках продукции и т.д.), можете быть спокойны за свою безопасность и сохранность личных данных.