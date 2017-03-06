GO Keyboard - удобная и функциональная экранная клавиатура для Android-смартфонов и планшетов, которая выделяется среди подобных программ большим количеством поддерживаемых языков, наличием разнообразных смайлов, стикеров и эмотиконов, поддержкой плагинов, возможностью управления жестами и кастомизации внешнего вида путем изменения тем и многое другое.
Основные возможности GO Keyboard:
- Поддержка более 60 различных языков.
- Наличие различных методов ввода и раскладок клавиатуры.
- Возможность кастомизации с помощью большого количества тем.
- Наличие более 800 смайлов и эмотиконов.
- Поддержка плагинов.
- Поддержка управления жестами.
- Возможность настройки шрифтов.
- Коррекция ошибочного нажатия клавиш.
- Поддержка интеллектуального ввода текста.