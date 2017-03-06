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GO Keyboard для Android

GO Keyboard 3.10 для Android

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Описание GO Keyboard 3.10 для AndroidОписание   Скачать GO Keyboard 3.10 для AndroidСКАЧАТЬ (18,99 Мб) Скриншоты GO Keyboard 3.10 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика GO Keyboard 3.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о GO Keyboard 3.10 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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GO Keyboard - удобная и функциональная экранная клавиатура для Android-смартфонов и планшетов, которая выделяется среди подобных программ большим количеством поддерживаемых языков, наличием разнообразных смайлов, стикеров и эмотиконов, поддержкой плагинов, возможностью управления жестами и кастомизации внешнего вида путем изменения тем и многое другое.

Основные возможности GO Keyboard:

  • Поддержка более 60 различных языков.
  • Наличие различных методов ввода и раскладок клавиатуры.
  • Возможность кастомизации с помощью большого количества тем.
  • Наличие более 800 смайлов и эмотиконов.
  • Поддержка плагинов.
  • Поддержка управления жестами.
  • Возможность настройки шрифтов.
  • Коррекция ошибочного нажатия клавиш.
  • Поддержка интеллектуального ввода текста.
Скриншоты GO Keyboard:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 962
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе GO Keyboard

да да снова я вадим &#128 про GO Keyboard 2.36 для Android [28-10-2015]

Я был не прав на софтпортале есть грамотно построиные клавыи эта одна из них но один минус есть - маленький пробел 😀
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