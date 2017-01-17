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Kaspersky QR Scanner для iOS

Kaspersky QR Scanner 1.2.0 для iPhone, iPad

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Описание Kaspersky QR Scanner 1.2.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Kaspersky QR Scanner 1.2.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (62.3 Мб) Скриншоты Kaspersky QR Scanner 1.2.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Kaspersky QR Scanner 1.2.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Kaspersky QR Scanner 1.2.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Kaspersky QR Scanner - приложение от популярной антивирусной компании Kaspersky Lab, позволяющее считывать информацию с QR-кодов и предупреждать пользователей о потенциально опасных ссылках, которые в них находятся. Использование QR-кодов в повседневной жизни очень удобно для считывания информации о товарах, занесения контактов в телефонную базу, подключения к беспроводным сетям, получения специальных предложений в журнале, скачивании приложений и программ и т.д.

Однако, и злоумышленники не дремлют, постоянно придумывая новые инструменты для затягивания Вас на вредоносный или фишинговый сайт, в том числе и по ссылкам в виде QR-кода. Распознать нежелательный URL в QR-коде невозможно. Для этого разработчики Лаборатории Касперского и реализовали приложение Kaspersky QR Scanner.

Работать с этой утилитой достаточно просто. После установки и запуска, поймайте Вашей камерой QR-код, приложение считает его и проверит информацию по базам Kaspersky Lab. При этом, если ссылка ведет на вредоносный сайт, то на экране своего устройства Вы увидите соответствующее предупреждение.

Таким образом, где бы Вы ни использовали закодированную информацию с QR-кодов (в интернете, на плакатах, на коробках продукции и т.д.), можете быть спокойны за свою безопасность и сохранность личных данных.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Kaspersky QR Scanner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 169
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Штрихкод

Отзывы о программе Kaspersky QR Scanner

Admin

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