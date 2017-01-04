Конструктор баз данных Руна - простой и удобный инструмент для создания баз данных и программ учёта. Позволяет самостоятельно создать программу учета товаров, базу данных клиентов или личный справочник. Поддерживает многопользовательскую работу в локальной сети и Интернет.
Возможности программы:
создание простой структуры данных программы, аналогично построению сайтов;
сортировка и фильтрация по любому полю;
шаблоны документов в MS Office Word/Excel, а также OpenOffice/LibreOffice Writer/Calc;
уровни доступа к информации различным пользователям;
синхронизация с другими источниками данных;
импорт и экспорт данных;
прикрепление к данным файлов любого типа;
работа с картографическими сервисами;
и многое другое.
Что нового в Конструктор баз данных Руна 5.1.1?
новый вид главного меню;
встроенные объекты (иконки, страны, СМС-сервисы);
форма СМС-рассылки;
тип поля СМС сообщение для одиночной отправки СМС;
тип поля Исполняемое;
HTML-форма с открытием форм/объектов и отображением изображений из ресурсов;
быстрый переход к проекту из управления проектами;
свойство Маска для строкового поля;
множественное удаление рисунков из ресурсов;
открытие каталога с ресурсами по кнопке \\"Проводник\\";
назначение иконок объектам и формам из ресурсов при совпадении имени;
информирование в программе за 3 дня до окончания срока действия серверного имени;
множественный выбор при настройке уровней доступа;
отображение удалённых форм для уровней доступа пользователя как \\"deleted\\";
функции для расчётного поля (степень, корень квадратный, целая и дробная часть числа);
функции для составного поля денежных единиц (currency) и монет (coin);
возможность прокрутки данных в детализации и окне редактирования (скроллинг);