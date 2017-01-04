Конструктор баз данных Руна 5.1.1 Описание СКАЧАТЬ ( 11,44 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (8) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 13 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Конструктор баз данных Руна - простой и удобный инструмент для создания баз данных и программ учёта. Позволяет самостоятельно создать программу учета товаров, базу данных клиентов или личный справочник. Поддерживает многопользовательскую работу в локальной сети и Интернет. Возможности программы: создание простой структуры данных программы, аналогично построению сайтов;

сортировка и фильтрация по любому полю;

шаблоны документов в MS Office Word/Excel, а также OpenOffice/LibreOffice Writer/Calc;

уровни доступа к информации различным пользователям;

синхронизация с другими источниками данных;

импорт и экспорт данных;

прикрепление к данным файлов любого типа;

работа с картографическими сервисами;

и многое другое. Что нового в Конструктор баз данных Руна 5.1.1?

новый вид главного меню;

встроенные объекты (иконки, страны, СМС-сервисы); форма СМС-рассылки;

тип поля СМС сообщение для одиночной отправки СМС;

тип поля Исполняемое;

HTML-форма с открытием форм/объектов и отображением изображений из ресурсов;

быстрый переход к проекту из управления проектами;

свойство Маска для строкового поля;

множественное удаление рисунков из ресурсов;

открытие каталога с ресурсами по кнопке \\"Проводник\\";

назначение иконок объектам и формам из ресурсов при совпадении имени;

информирование в программе за 3 дня до окончания срока действия серверного имени;

множественный выбор при настройке уровней доступа;

отображение удалённых форм для уровней доступа пользователя как \\"deleted\\";

функции для расчётного поля (степень, корень квадратный, целая и дробная часть числа);

функции для составного поля денежных единиц (currency) и монет (coin);

возможность прокрутки данных в детализации и окне редактирования (скроллинг);

настройка прокси-сервера. Скриншоты Конструктор баз данных Руна: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский, Украинский Закачек (сегодня/всего) 9 / 2 676 Разработчик Runabase Последнее обновление 04.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Базы данных Отзывы о программе Конструктор баз данных Руна Артём В последней версии добавилась СМС рассылка. Используем для групповой отправки оповещений слушателям курсов. Спасибо авторам за добротный бизнес-продукт.

2 | | Ответить С нашего города Супер программа.Вышла версия программы 5.0.3. и на "ОС Linux".

4 | | Ответить Dec Есть украинский язык, хотя он не указан.

1 | | Ответить лесник с деревни Удобный конструктор по созданию баз данных.

3 | | Ответить Строитель супер соц жилья Все супер, ждем под "android".

3 | | Ответить Читать все отзывы (8) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости