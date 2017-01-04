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Конструктор баз данных Руна для Windows

Конструктор баз данных Руна 5.1.1

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Описание Конструктор баз данных Руна 5.1.1Описание   Скачать Конструктор баз данных Руна 5.1.1СКАЧАТЬ (11,44 Мб) Скриншоты Конструктор баз данных Руна 5.1.1Скриншоты (4)   Статистика Конструктор баз данных Руна 5.1.1Статистика   Отзывы о Конструктор баз данных Руна 5.1.1Отзывы (8)  
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5.00 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Конструктор баз данных Руна - простой и удобный инструмент для создания баз данных и программ учёта. Позволяет самостоятельно создать программу учета товаров, базу данных клиентов или личный справочник. Поддерживает многопользовательскую работу в локальной сети и Интернет.

Возможности программы:

  • создание простой структуры данных программы, аналогично построению сайтов;
  • сортировка и фильтрация по любому полю;
  • шаблоны документов в MS Office Word/Excel, а также OpenOffice/LibreOffice Writer/Calc;
  • уровни доступа к информации различным пользователям;
  • синхронизация с другими источниками данных;
  • импорт и экспорт данных;
  • прикрепление к данным файлов любого типа;
  • работа с картографическими сервисами;
  • и многое другое.
Что нового в Конструктор баз данных Руна 5.1.1?
  • новый вид главного меню;
  • встроенные объекты (иконки, страны, СМС-сервисы); форма СМС-рассылки;
  • тип поля СМС сообщение для одиночной отправки СМС;
  • тип поля Исполняемое;
  • HTML-форма с открытием форм/объектов и отображением изображений из ресурсов;
  • быстрый переход к проекту из управления проектами;
  • свойство Маска для строкового поля;
  • множественное удаление рисунков из ресурсов;
  • открытие каталога с ресурсами по кнопке \\"Проводник\\";
  • назначение иконок объектам и формам из ресурсов при совпадении имени;
  • информирование в программе за 3 дня до окончания срока действия серверного имени;
  • множественный выбор при настройке уровней доступа;
  • отображение удалённых форм для уровней доступа пользователя как \\"deleted\\";
  • функции для расчётного поля (степень, корень квадратный, целая и дробная часть числа);
  • функции для составного поля денежных единиц (currency) и монет (coin);
  • возможность прокрутки данных в детализации и окне редактирования (скроллинг);
  • настройка прокси-сервера.
Скриншоты Конструктор баз данных Руна:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)9 / 2 676
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБазы данных

Отзывы о программе Конструктор баз данных Руна

Артём про Конструктор баз данных Руна 5.0.10 [23-09-2016]

В последней версии добавилась СМС рассылка. Используем для групповой отправки оповещений слушателям курсов. Спасибо авторам за добротный бизнес-продукт.
2 | | Ответить

С нашего города про Конструктор баз данных Руна 4.5.23 [12-11-2015]

Супер программа.Вышла версия программы 5.0.3. и на "ОС Linux".
4 | | Ответить

Dec про Конструктор баз данных Руна 4.5.23 [21-09-2015]

Есть украинский язык, хотя он не указан.
1 | | Ответить

лесник с деревни про Конструктор баз данных Руна 4.5.23 [02-07-2015]

Удобный конструктор по созданию баз данных.
3 | | Ответить

Строитель супер соц жилья про Конструктор баз данных Руна 4.5.17 [11-03-2015]

Все супер, ждем под "android".
3 | | Ответить

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