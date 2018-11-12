NI FastPaste - с помощью этой программы Вы можете настроить быструю вставку часто используемых текстовых фраз в документах, на сайтах, при общении в чатах и т.д. Это приложение будет особенно полезно и удобно для тех пользователей, которые в своей деятельности (дома или на работе) часто сталкиваются с необходимостью заполнения шаблонных данных, позволяя существенно сэкономить время.

Настроить NI FastPaste "под себя" достаточно просто. Вы можете прописать до 100 фраз и указать для каждой из них свою горячую клавишу. При этом доступно 4 метода вставки:

эмуляция посимвольного нажатия клавиш,

отправка сообщения "WM_SETTEXT",

отправка сообщения "WM_PASTE" (вставка через буфер обмена),

эмуляция нажатия сочетания клавиш "Ctrl+V".

Обратите внимание, что горячие клавиши будут срабатывать только если программа запущена и свернута в системный трей, когда сам редактор горячих клавиш закрыт.

В целом, достаточно удобно, полезно и практично. Теперь Вы не будете тратить время на ручное вписывание своего ФИО, домашнего адреса, номеров телефона, электронного адреса, отдельных фраз и т.д.