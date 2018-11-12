NI FastPaste для Windows

NI FastPaste 1.0.2.5

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Описание NI FastPaste 1.0.2.5Описание   Скачать NI FastPaste 1.0.2.5СКАЧАТЬ (1,16 Мб) Скриншоты NI FastPaste 1.0.2.5Скриншоты (4)   Статистика NI FastPaste 1.0.2.5Статистика   Отзывы о NI FastPaste 1.0.2.5Отзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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NI FastPaste - с помощью этой программы Вы можете настроить быструю вставку часто используемых текстовых фраз в документах, на сайтах, при общении в чатах и т.д. Это приложение будет особенно полезно и удобно для тех пользователей, которые в своей деятельности (дома или на работе) часто сталкиваются с необходимостью заполнения шаблонных данных, позволяя существенно сэкономить время.

Настроить NI FastPaste "под себя" достаточно просто. Вы можете прописать до 100 фраз и указать для каждой из них свою горячую клавишу. При этом доступно 4 метода вставки:

  • эмуляция посимвольного нажатия клавиш,
  • отправка сообщения "WM_SETTEXT",
  • отправка сообщения "WM_PASTE" (вставка через буфер обмена),
  • эмуляция нажатия сочетания клавиш "Ctrl+V".

Обратите внимание, что горячие клавиши будут срабатывать только если программа запущена и свернута в системный трей, когда сам редактор горячих клавиш закрыт.

В целом, достаточно удобно, полезно и практично. Теперь Вы не будете тратить время на ручное вписывание своего ФИО, домашнего адреса, номеров телефона, электронного адреса, отдельных фраз и т.д.

Что нового в NI FastPaste 1.0.2.5?
  • обновлены используемые библиотеки
  • добавлена x64-версия
  • добавлена рortable-версия
Скриншоты NI FastPaste:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 419
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе NI FastPaste

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