Hetman File Repair для Windows

Hetman File Repair 1.1

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Описание Hetman File Repair 1.1Описание   Скачать Hetman File Repair 1.1СКАЧАТЬ (3,45 Мб) Скриншоты Hetman File Repair 1.1Скриншоты (4)   Статистика Hetman File Repair 1.1Статистика   Отзывы о Hetman File Repair 1.1Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Hetman File Repair - программа для восстановления поврежденных файлов цифровых изображений. Этот инструмент способен исправить ошибки внутренней структуры файла, тем самым предоставляя доступ к просмотру и редактированию поврежденных данных. Утилита побайтово исследует содержание файла, обнаруживает и исправляет ошибки логической структуры формата файла, вычитывает из поврежденного файла всю информацию, которую только можно обнаружить, и предлагает пользователю уже исправленный файл.

Программой поддерживаются файлы типа .png, .jpg, .tif, .bmp и другие графические форматы. Удобно, что просмотр содержимое диска (в том числе и съемного) выполняется как в стандартном проводнике MS Windows. Это позволяет легко и быстро находить и восстанавливать нужные файлы. Встроенная в приложение функция предварительного просмотра дает возможность увидеть исправленный файл перед сохранением.

Предусмотрено 2 режима работы: ручной и с помощью мастера. В ручном режиме Вы все настройки определяете сами, а в режиме мастера следуете пошаговым подсказкам забавного помощника. В целом же, программа очень проста в использовании и доступна абсолютно любому пользователю – как опытному, так и новичку.

Скриншоты Hetman File Repair:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 1000 руб.
Ограничение в работе программыне сохраняет восстановление
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 528
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
 Вирусов нет в Hetman File Repair 1.1 ( 9 Февраль 2015)

Отзывы о программе Hetman File Repair

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