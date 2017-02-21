Hetman File Repair - программа для восстановления поврежденных файлов цифровых изображений. Этот инструмент способен исправить ошибки внутренней структуры файла, тем самым предоставляя доступ к просмотру и редактированию поврежденных данных. Утилита побайтово исследует содержание файла, обнаруживает и исправляет ошибки логической структуры формата файла, вычитывает из поврежденного файла всю информацию, которую только можно обнаружить, и предлагает пользователю уже исправленный файл.

Программой поддерживаются файлы типа .png, .jpg, .tif, .bmp и другие графические форматы. Удобно, что просмотр содержимое диска (в том числе и съемного) выполняется как в стандартном проводнике MS Windows. Это позволяет легко и быстро находить и восстанавливать нужные файлы. Встроенная в приложение функция предварительного просмотра дает возможность увидеть исправленный файл перед сохранением.

Предусмотрено 2 режима работы: ручной и с помощью мастера. В ручном режиме Вы все настройки определяете сами, а в режиме мастера следуете пошаговым подсказкам забавного помощника. В целом же, программа очень проста в использовании и доступна абсолютно любому пользователю – как опытному, так и новичку.