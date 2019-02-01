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Network Signal Info для Android

Network Signal Info 4.80.01 для Android

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Описание Network Signal Info 4.80.01 для AndroidОписание   Скачать Network Signal Info 4.80.01 для AndroidСКАЧАТЬ (17,38 Мб) Скриншоты Network Signal Info 4.80.01 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Network Signal Info 4.80.01 для AndroidСтатистика   Отзывы о Network Signal Info 4.80.01 для AndroidОтзывы (0)  
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Network Signal Info - утилита для Android, которая выдает подробную информацию об используемой в настоящий момент сети, будь то беспроводная сеть или мобильное соединение. Позволяет узнать сеть оператора, SIM номер провайдера, просмотреть тип телефона, тип сети, просмотреть уровень мощности сигнала и т.д.

Особенности Network Signal Info:

  • Три стиля виджетов для рабочего стола, теперь не запуская программу можно просматривать подробную информацию.
  • Визуализация силы сигнала беспроводной и мобильной сетей.
  • Раздел Mobile Signal:
    Сеть оператора, SIM-провайдер, тип телефона, тип сети, уровень мощности сигнала сети в дБм и АСУ, данные о состоянии, данные о деятельности, идентификаторы вышки, код страны, идентификатор устройства, IP адрес (внутренний и внешний), статус роуминга.
  • Раздел Wi-Fi Signal:
    WiFi-имя вышки (SSID), BSSID, частоты сети и каналов, шифрование данных в сети, MAC-адрес, максимальная скорость Wi-Fi, IP-адрес, внешний IP-адрес, маска подсети, адрес шлюза IP, DHCP адрес сервера, DNS1 и DNS2-адрес.
  • Подробная информация отображается текстуально.
  • Поддержка записи данных об уровне сигналов доступных мобильных и WiFi сетей в формате CVS (например, для импорта в Excel).
Что нового в Network Signal Info 4.80.01 для Android?
  • Android Oreo 8.1
  • Беспроводная информация о полосе пропускания канала добавляется (Android-6 и выше)
  • исправления ошибок
  • повышение производительности
  • улучшения стабильности
Скриншоты Network Signal Info:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 701
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi
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