WiFi File Transfer 1.0.9 для Android WiFi File Transfer - связывает ваш телефон с ПК через WiFi соединение без необходимости в USB кабеле. Теперь вы свободно можете переносить файлы между папками двух On Air (Wifi Disk) 0.8.0 для Android On Air (Wifi Disk) - это приложение поможет с легкостью передавать файлы через беспроводное соединение Wi-Fi Android Booster Free 5.0.50.00 для Android Android Booster Free – ускоряет работу девайса и продлевает время автономной работы. Узнайте, какие приложения занимают лишнее место в памяти и мешают оптимальной

Wifi Inspector 3.9 для Android Wifi Inspector - небольшое, но весьма полезное приложение, которое позволит Вам узнать о всех подключениях к Вашей Wi-Fi точке доступа WebSharing 2.0.1.0 для Android WebSharing - программа, предоставляющая доступ к содержимому телефона или планшета через обычный веб-браузер. Представляет собой WebServer, который позволяет Передача Wi-Fi файла 3.0 для Android Передача Wi-Fi файла - небольшая утилита, которая поможет Вам передавать файлы с Android-устройства на компьютер по Wi-Fi-сети без использования кабеля USB