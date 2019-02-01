Network Signal Info - утилита для Android, которая выдает подробную информацию об используемой в настоящий момент сети, будь то беспроводная сеть или мобильное соединение. Позволяет узнать сеть оператора, SIM номер провайдера, просмотреть тип телефона, тип сети, просмотреть уровень мощности сигнала и т.д.
Особенности Network Signal Info:
Три стиля виджетов для рабочего стола, теперь не запуская программу можно просматривать подробную информацию.
Визуализация силы сигнала беспроводной и мобильной сетей.
Раздел Mobile Signal:
Сеть оператора, SIM-провайдер, тип телефона, тип сети, уровень мощности сигнала сети в дБм и АСУ, данные о состоянии, данные о деятельности, идентификаторы вышки, код страны, идентификатор устройства, IP адрес (внутренний и внешний), статус роуминга.
Раздел Wi-Fi Signal:
WiFi-имя вышки (SSID), BSSID, частоты сети и каналов, шифрование данных в сети, MAC-адрес, максимальная скорость Wi-Fi, IP-адрес, внешний IP-адрес, маска подсети, адрес шлюза IP, DHCP адрес сервера, DNS1 и DNS2-адрес.
Подробная информация отображается текстуально.
Поддержка записи данных об уровне сигналов доступных мобильных и WiFi сетей в формате CVS (например, для импорта в Excel).
Что нового в Network Signal Info 4.80.01 для Android?
Android Oreo 8.1
Беспроводная информация о полосе пропускания канала добавляется (Android-6 и выше)