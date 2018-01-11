Simple BPG Image viewer для Windows

Simple BPG Image viewer 1.23

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Simple BPG Image viewer 1.23Описание   Скачать Simple BPG Image viewer 1.23СКАЧАТЬ (5,67 Мб) Скриншоты Simple BPG Image viewer 1.23Скриншоты (3)   Статистика Simple BPG Image viewer 1.23Статистика   Отзывы о Simple BPG Image viewer 1.23Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Simple BPG Image viewer - простая программа, которая позволяет просматривать изображения в формате BPG. Better Portable Graphics (BPG) - это новый растровый формат, отличающийся от JPEG более оптимальными характеристиками сжатия, оказывающими непосредственное влияние на качество и размер картинки.

Возможности приложения:

  • Поддержка горячих клавиш
  • Большие изображения при открытии автоматически масштабируются до размеров экрана (или окна просмотра).
  • Увеличение и уменьшение просматриваемого изображения.
  • Полноэкранный режим работы.
  • Поддержка перетаскивания мышью масштабированного изображения в окне просмотра.
  • Циклический просмотр всех изображений того же типа в пределах одной директории.
  • Сохранение копии открытого изображения в формате PNG.
  • Сохранение копии исходного файла.
  • Удаление открытого файла.
  • Поворот просматриваемого изображения (повёрнутое изображение может быть сохранено в формате PNG).
  • Существует возможность открывать файлы BPG непосредственно из проводника (программа установки создаёт файловые ассоциации).
Что нового в Simple BPG Image viewer 1.23?
  • Исправлена ошибка при вращении изображений с альфа-каналом.
Скриншоты Simple BPG Image viewer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 104
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПросмотр
ТОП-сегодня раздела "Просмотр"
 

DjvuReader 2.0.0.26

DjVuReader - программа для просмотра файлов в формате djvu (электронные книги). Поддерживает просмотр в одно- и двухстраничном режимах, индексы страниц и содержание,

Free DWG Viewer 16.2.0.172

Free DWG Viewer - удобная в работе утилита для просмотра файлов AutoCad формата DWG, DXF, DWF и CSF. Присутствует возможность печати как всего чертежа или схемы, так

WinDjView 2.1

WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все необходимые для этого инструменты, как например вкладки для открытых

FastStone Image Viewer 6.4

FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого

XnView 2.43

XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для просмотра и редактирования графических файлов. Поддерживается огромное

Paint.NET 4.0.20

Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает

скачать Adguard

Отзывы о программе Simple BPG Image viewer

Admin

Отзывов о программе Simple BPG Image viewer 1.23 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 