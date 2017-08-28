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Больница для Android

Больница 8.11.00.00 для Android

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Описание Больница 8.11.00.00 для AndroidОписание   Скачать Больница 8.11.00.00 для AndroidСКАЧАТЬ (47,24 Мб) Скриншоты Больница 8.11.00.00 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Больница 8.11.00.00 для AndroidСтатистика   Отзывы о Больница 8.11.00.00 для AndroidОтзывы (0)  
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Больница - детское обучающее приложение для Android, с помощью которого Ваш ребенок в игровой форме сможет выяснить что делать в случае лихорадки, как лечатся переломы и пр. Необходимо помочь доктору Жирафу вылечить своих пациентов и подобрать правильное лечение для животных.

Приложение позволит детям ознакомились с основными медицинскими знаниями, а расслабляющая атмосфера и веселый игровой мир помогут ребенку преодолеть свой страх перед больницей и посещением врача.

Что нового в Больница 8.11.00.00 для Android?
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Скриншоты Больница:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Китайскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)2 / 486
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Обучающий софт
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