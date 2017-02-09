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Водопроводчик 911 для Android

Водопроводчик 911 1.15 для Android

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Описание Водопроводчик 911 1.15 для AndroidОписание   Скачать Водопроводчик 911 1.15 для AndroidСКАЧАТЬ (4,21 Мб) Скриншоты Водопроводчик 911 1.15 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Водопроводчик 911 1.15 для AndroidСтатистика   Отзывы о Водопроводчик 911 1.15 для AndroidОтзывы (0)  
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Водопроводчик 911 - увлекательная игра лабиринт головоломка, задача которой проложить водопровод к дому за 50 ходов. Просто крутите, различные части труб, касаясь их, соедините вместе, чтобы сформировать полную трубу.

Когда вы создаете полную трубу, вам начисляются очки, и вы переходите на следующий уровень водопроводчика.

Игра простая на первый взгляд, но с каждым уровнем все сложнее станет найти нужный "путь" для трубопровода. А уровней достаточно, чтобы скоротать время.

Игра тренирует логическое мышление, а так же поможет скоротать время в пути или в ожидание.

Развивайте эффективную тактику, чтобы стать бесспорным сантехником!

Что нового в Водопроводчик 911 1.15 для Android?
  • Теперь, при нажатие кнопки "Новая игра", будут уточняться ваши действия.
  • Добавлен запрос на разрешения к доступу памяти.
Скриншоты Водопроводчик 911:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 756
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки

Отзывы о программе Водопроводчик 911

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