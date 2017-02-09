Водопроводчик 911 - увлекательная игра лабиринт головоломка, задача которой проложить водопровод к дому за 50 ходов. Просто крутите, различные части труб, касаясь их, соедините вместе, чтобы сформировать полную трубу.

Когда вы создаете полную трубу, вам начисляются очки, и вы переходите на следующий уровень водопроводчика.

Игра простая на первый взгляд, но с каждым уровнем все сложнее станет найти нужный "путь" для трубопровода. А уровней достаточно, чтобы скоротать время.

Игра тренирует логическое мышление, а так же поможет скоротать время в пути или в ожидание.

Развивайте эффективную тактику, чтобы стать бесспорным сантехником!