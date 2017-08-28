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Zombie World War для Android

Zombie World War 1.5 для Android

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Описание Zombie World War 1.5 для AndroidОписание   Скачать Zombie World War 1.5 для AndroidСКАЧАТЬ (31,3 Мб) Скриншоты Zombie World War 1.5 для AndroidСкриншоты (13)   Статистика Zombie World War 1.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Zombie World War 1.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Zombie World War - увлекательная игра для Android-смартфонов и планшетов, в которой пользователю необходимо всеми доступными средствами защищать последнюю линию обороны человечества от нашествия зомби.

В самом начале в распоряжении пользователя всего лишь несколько видов огнестрельного оружия, но прокладывая путь с помощью побед к следующим миссиям, появляется возможность приобретать более совершенное и смертоносное вооружение (всего доступно 19 видов оружия, в том числе АК-47, RPG, пулемет Гатлинга, дробовики и пр.). Также присутствует возможность усовершенствовать как средства нападения, так и защиты, собирать различные бонусы, которые в критический момент сражения могут склонить часу весов в вашу сторону.

Помните, отступать некуда - это последний рубеж, и именно вы являетесь спасительный ниточкой всего человечества, скалой, о которую должны разбиться нескончаемые волны ходячих мертвецов. На данный момент игроку доступно 3 мировые карты, 126 игровых уровней, 21 сцена и более 20 разновидностей нежити.

Скриншоты Zombie World War:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 460
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Zombie World War

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