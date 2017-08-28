Zombie World War - увлекательная игра для Android-смартфонов и планшетов, в которой пользователю необходимо всеми доступными средствами защищать последнюю линию обороны человечества от нашествия зомби.

В самом начале в распоряжении пользователя всего лишь несколько видов огнестрельного оружия, но прокладывая путь с помощью побед к следующим миссиям, появляется возможность приобретать более совершенное и смертоносное вооружение (всего доступно 19 видов оружия, в том числе АК-47, RPG, пулемет Гатлинга, дробовики и пр.). Также присутствует возможность усовершенствовать как средства нападения, так и защиты, собирать различные бонусы, которые в критический момент сражения могут склонить часу весов в вашу сторону.

Помните, отступать некуда - это последний рубеж, и именно вы являетесь спасительный ниточкой всего человечества, скалой, о которую должны разбиться нескончаемые волны ходячих мертвецов. На данный момент игроку доступно 3 мировые карты, 126 игровых уровней, 21 сцена и более 20 разновидностей нежити.