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KeepSafe для Android

KeepSafe 8.0.1 для Android

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Описание KeepSafe 8.0.1 для AndroidОписание   Скачать KeepSafe 8.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (18,23 Мб) Скриншоты KeepSafe 8.0.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика KeepSafe 8.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о KeepSafe 8.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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KeepSafe - весьма полезное приложение, которое надежно скроет от посторонних глаз ваши личные фотографии и видео. Делать что-то особенное для этого не надо - просто придумайте надежный цифровой пароль (PIN-код) и определитесь с медиаконтентом, который хотите спрятать. Выбранные фотографии или видеоролики исчезнут из общей галереи, и никто даже не догадается, что на вашем устройстве имеются еще другие фото и видео.

Теперь только вы контролируете приватность ваших файлов. KeepSafe одинаково хорошо работает как на Android-планшетах, так и смартфонах. Удобно, что можно создавать отдельные альбомы, распределив содержимое по тематике, событиям или другим предпочтениям. Прямо в приложении все картинки просматриваются в полноэкранном режиме, есть возможность увеличивать и уменьшать изображения, запустить слайд-шоу. Более того, при необходимости вы тут же можете делать новые видео или фотографии.

Если необходимость в сокрытии отпадает, вы легко вернете весь контент в общую галерею. Интересно, что через KeepSafe вы сможете делиться фотографиями, а использование функции "Безопасная отправка" позволяет показать свои фотографии только на ограниченное время. Пользоваться приложением легко и интуитивно понятно, а вот польза очевидна - конфиденциальные фото и видео не станут достоянием общественности, обеспечив вам спокойствие за свою приватность.

Что нового в KeepSafe 8.0.1 для Android?
  • Улучшения скорости.
  • Улучшения стабильности.
Скриншоты KeepSafe:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 282
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото

Отзывы о программе KeepSafe

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