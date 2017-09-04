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Sand Draw для Android

Sand Draw 3.1.5 для Android

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Описание Sand Draw 3.1.5 для AndroidОписание   Скачать Sand Draw 3.1.5 для AndroidСКАЧАТЬ (39,88 Мб) Скриншоты Sand Draw 3.1.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Sand Draw 3.1.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Sand Draw 3.1.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Sand Draw Free – с помощью приложения можно рисовать картинки на песчаном пляже. Потрясающая реалистичность доставит море удовольствие и создаст ощущение пребывания на берегу водоема.

Если рисунок вам не понравился, его всегда можно стереть его морскими волнами, для этого достаточно потрясти устройством или воспользоваться специальной кнопкой. Сохраненные рисунки можно отправлять друзьям из социальных сетей, а разблокировка контента позволит оставлять рисунки на марсе или огненной лаве.

Скриншоты Sand Draw:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 452
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнимация - другое
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Отзывы о программе Sand Draw

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