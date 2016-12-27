AutoCAD 360 - это официальное приложение AutoCAD для Android-устройств, позволяющее полноценно рисовать и чертить фигуры на мобильных девайсах. Здесь для вас доступны функции просмотра, редактирования и совместного использования чертежей AutoCAD, где бы вы ни находились. Посещение рабочей площадки и выполнение полевых работ стало проще благодаря мощным инструментам просмотра и разметки проектов (доступно в интерактивном и автономном режимах). Обмен чертежами с другими пользователями возможен через компьютер, Интернет или мобильные устройства.
Возможности просмотра:
- Открывайте 2D- и 3D-чертежи DWG.
- Работайте в автономном режиме и с легкостью выгружайте изменения при возобновлении подключения к сети.
- Выгружайте и открывайте файлы непосредственно из электронной почты на мобильном устройстве.
- Проверяйте все компоненты файла DWG, включая внешние ссылки, слои и подложки изображений.
- Используйте жесты зумирования и панорамирования для легкой навигации в больших чертежах.
- Используйте службы GPS мобильного устройства для ориентации на чертеже.
Возможности редактирования:
- Создавайте и редактируйте точные формы с помощью привязки.
- Выбирайте, перемещайте, поворачивайте и масштабируйте объекты.
- Добавляйте и редактируйте текстовые аннотации прямо в чертеже - пометки на бумаге больше делать не нужно.
- Проверяйте измерения расстояний на чертеже, находясь на рабочей площадке.
- Сохраняйте изменения в рабочем пространстве AutoCAD 360 в Интернете для обеспечения актуальности чертежей.
Возможности общего доступа:
- Предоставляйте другим пользователям доступ к проектам с помощью мобильного приложения.
- Добавляйте комментарии и изображения и получайте ответы с помощью канала проекта.
- Воспользуйтесь функцией удаленной печати с мобильного устройства с помощью службы HP ePrint & Share.
- Выполняйте печать проектов в файлы PDF или DWF и отправляйте их по электронной почте.
Перед использованием сервиса AutoCAD 360 необходимо зарегистрироваться и создать бесплатную учетную запись.