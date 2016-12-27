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AutoCAD 360 для Android

AutoCAD 360 4.2.6 для Android

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Описание AutoCAD 360 4.2.6 для AndroidОписание   Скачать AutoCAD 360 4.2.6 для AndroidСКАЧАТЬ (23,77 Мб) Скриншоты AutoCAD 360 4.2.6 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика AutoCAD 360 4.2.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о AutoCAD 360 4.2.6 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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AutoCAD 360 - это официальное приложение AutoCAD для Android-устройств, позволяющее полноценно рисовать и чертить фигуры на мобильных девайсах. Здесь для вас доступны функции просмотра, редактирования и совместного использования чертежей AutoCAD, где бы вы ни находились. Посещение рабочей площадки и выполнение полевых работ стало проще благодаря мощным инструментам просмотра и разметки проектов (доступно в интерактивном и автономном режимах). Обмен чертежами с другими пользователями возможен через компьютер, Интернет или мобильные устройства.

Возможности просмотра:

  • Открывайте 2D- и 3D-чертежи DWG.
  • Работайте в автономном режиме и с легкостью выгружайте изменения при возобновлении подключения к сети.
  • Выгружайте и открывайте файлы непосредственно из электронной почты на мобильном устройстве.
  • Проверяйте все компоненты файла DWG, включая внешние ссылки, слои и подложки изображений.
  • Используйте жесты зумирования и панорамирования для легкой навигации в больших чертежах.
  • Используйте службы GPS мобильного устройства для ориентации на чертеже.

Возможности редактирования:

  • Создавайте и редактируйте точные формы с помощью привязки.
  • Выбирайте, перемещайте, поворачивайте и масштабируйте объекты.
  • Добавляйте и редактируйте текстовые аннотации прямо в чертеже - пометки на бумаге больше делать не нужно.
  • Проверяйте измерения расстояний на чертеже, находясь на рабочей площадке.
  • Сохраняйте изменения в рабочем пространстве AutoCAD 360 в Интернете для обеспечения актуальности чертежей.

Возможности общего доступа:

  • Предоставляйте другим пользователям доступ к проектам с помощью мобильного приложения.
  • Добавляйте комментарии и изображения и получайте ответы с помощью канала проекта.
  • Воспользуйтесь функцией удаленной печати с мобильного устройства с помощью службы HP ePrint & Share.
  • Выполняйте печать проектов в файлы PDF или DWF и отправляйте их по электронной почте.

Перед использованием сервиса AutoCAD 360 необходимо зарегистрироваться и создать бесплатную учетную запись.

Что нового в AutoCAD 360 4.2.6 для Android?
  • В этой версии был устранен ряд ошибок, благодаря чему были повышены стабильность и производительность.
  • Если вы давно не пользовались AutoCAD 360, обратите внимание на возможность скачивать файлы DWG на устройство, а также отправлять их по электронной почте, выгружать на Dropbox и многое другое.
Скриншоты AutoCAD 360:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 2 099
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыCAD

Отзывы о программе AutoCAD 360

с простой деревни про AutoCAD 360 2.2.1 для Android [21-02-2015]

Полезное приложение.
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