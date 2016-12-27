AutoCAD 360 4.2.6 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 23,77 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (1) Оцените программу!

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5 AutoCAD 360 - это официальное приложение AutoCAD для Android-устройств, позволяющее полноценно рисовать и чертить фигуры на мобильных девайсах. Здесь для вас доступны функции просмотра, редактирования и совместного использования чертежей AutoCAD, где бы вы ни находились. Посещение рабочей площадки и выполнение полевых работ стало проще благодаря мощным инструментам просмотра и разметки проектов (доступно в интерактивном и автономном режимах). Обмен чертежами с другими пользователями возможен через компьютер, Интернет или мобильные устройства. Возможности просмотра: Открывайте 2D- и 3D-чертежи DWG.

Работайте в автономном режиме и с легкостью выгружайте изменения при возобновлении подключения к сети.

Выгружайте и открывайте файлы непосредственно из электронной почты на мобильном устройстве.

Проверяйте все компоненты файла DWG, включая внешние ссылки, слои и подложки изображений.

Используйте жесты зумирования и панорамирования для легкой навигации в больших чертежах.

Используйте службы GPS мобильного устройства для ориентации на чертеже. Возможности редактирования: Создавайте и редактируйте точные формы с помощью привязки.

Выбирайте, перемещайте, поворачивайте и масштабируйте объекты.

Добавляйте и редактируйте текстовые аннотации прямо в чертеже - пометки на бумаге больше делать не нужно.

Проверяйте измерения расстояний на чертеже, находясь на рабочей площадке.

Сохраняйте изменения в рабочем пространстве AutoCAD 360 в Интернете для обеспечения актуальности чертежей. Возможности общего доступа: Предоставляйте другим пользователям доступ к проектам с помощью мобильного приложения.

Добавляйте комментарии и изображения и получайте ответы с помощью канала проекта.

Воспользуйтесь функцией удаленной печати с мобильного устройства с помощью службы HP ePrint & Share.

Выполняйте печать проектов в файлы PDF или DWF и отправляйте их по электронной почте. Перед использованием сервиса AutoCAD 360 необходимо зарегистрироваться и создать бесплатную учетную запись. Что нового в AutoCAD 360 4.2.6 для Android?

В этой версии был устранен ряд ошибок, благодаря чему были повышены стабильность и производительность.

Если вы давно не пользовались AutoCAD 360, обратите внимание на возможность скачивать файлы DWG на устройство, а также отправлять их по электронной почте, выгружать на Dropbox и многое другое. Скриншоты AutoCAD 360: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 5 / 2 099 Разработчик Autodesk Inc. Последнее обновление 27.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы CAD Отзывы о программе AutoCAD 360 с простой деревни Полезное приложение.

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