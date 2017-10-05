Photo Editor - один из лучших фоторедакторов для Android-устройств, обладающий массой всевозможных функций и фильтров для преобразования и улучшения Ваших изображений. Тут Вы сможете настроить цвет картинки, вращать и поворачивать фото, обрезать при необходимости лишние элементы, изменить размер, использовать разнообразные эффекты и рамки, а также добавить текст, рисунок или водяной знак в виде изображения.

При настройке цвета для Вас доступны регуляторы тона, насыщенности, контраста и яркости. Что же касается эффектов в Photo Editor, то можно поэкспериментировать с гамма-коррекцией, автоконтрастом, автотоном, размытием, резкостью, эффектом акварели, скетча, сепии и много другого.

Все управление в приложении осуществляется с помощью тапов по экрану устройства, а увеличение/уменьшение картинки выполняется классическим тач-падом двумя пальцами. Для редактирования доступны изображения из Галереи устройства, а также можно получить новое фото прямо с камеры. Измененная картинка сохраняется на устройстве в форматах JPEG и PNG, при этом присутствуют гибкие настройки качества JPEG. Своей работой удобно делиться через электронную почту, сервис Picasa, социальные сети Facebook, Twitter и т.д. В добавок ко всему есть возможность просмотра, редактирования и удаления метаданных.

В общем, Photo Editor - это именно то приложение в Вашем планшете или смартфоне, которое позволит Вам легко и быстро отредактировать нужную картинку или фотографию, превратив их в настоящее произведение искусства.