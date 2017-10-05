Программы для Android » Графика » Редакторы » Photo Editor 2.7.1 для Android
Photo Editor для Android

Photo Editor 2.7.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Photo Editor 2.7.1 для AndroidОписание   Скачать Photo Editor 2.7.1 для AndroidСКАЧАТЬ (4,36 Мб) Скриншоты Photo Editor 2.7.1 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Photo Editor 2.7.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Photo Editor 2.7.1 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Photo Editor - один из лучших фоторедакторов для Android-устройств, обладающий массой всевозможных функций и фильтров для преобразования и улучшения Ваших изображений. Тут Вы сможете настроить цвет картинки, вращать и поворачивать фото, обрезать при необходимости лишние элементы, изменить размер, использовать разнообразные эффекты и рамки, а также добавить текст, рисунок или водяной знак в виде изображения.

При настройке цвета для Вас доступны регуляторы тона, насыщенности, контраста и яркости. Что же касается эффектов в Photo Editor, то можно поэкспериментировать с гамма-коррекцией, автоконтрастом, автотоном, размытием, резкостью, эффектом акварели, скетча, сепии и много другого.

Все управление в приложении осуществляется с помощью тапов по экрану устройства, а увеличение/уменьшение картинки выполняется классическим тач-падом двумя пальцами. Для редактирования доступны изображения из Галереи устройства, а также можно получить новое фото прямо с камеры. Измененная картинка сохраняется на устройстве в форматах JPEG и PNG, при этом присутствуют гибкие настройки качества JPEG. Своей работой удобно делиться через электронную почту, сервис Picasa, социальные сети Facebook, Twitter и т.д. В добавок ко всему есть возможность просмотра, редактирования и удаления метаданных.

В общем, Photo Editor - это именно то приложение в Вашем планшете или смартфоне, которое позволит Вам легко и быстро отредактировать нужную картинку или фотографию, превратив их в настоящее произведение искусства.

Что нового в Photo Editor 2.7.1 для Android?
  • Исправление ошибок.
Скриншоты Photo Editor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 042
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

Instagram 17.0.0.15.91 для Android

Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь

Snapseed 2.17.0.150426010 для Android

Snapseed - программа для профессионального редактирования фотографий прямо на Android-устройствах

Adobe Photoshop Fix 1.0.466 для Android

Adobe Photoshop Fix – мощный инструмент для ретуширования и восстановления фотографий и изображений. Пользователи могут редактировать фотографии по своему

Adobe Photoshop Sketch 1.2.92 для Android

Adobe Photoshop Sketch – не ограничивайте себя в рисовании карандашами, ручками, маркерами, акриловыми красками, кистями с чернилами и другими инструментами,

QuickPic 4.7.3 для Android

QuickPic – альтернативная галерея для просмотра фотографий и других изображений. Среди достоинств приложения числятся удобство использования и быстрота работы.

Flipagram 8.17.1 для Android

Flipagram – приложение для создания видеороликов с использованием ваших фотографий. Добавьте на фото фильтры, звуковое сопровождение из вашей коллекции, наложите

скачать Adguard

Отзывы о программе Photo Editor

Admin

Отзывов о программе Photo Editor 2.7.1 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 