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Поле Чудес 2015 для Android

Поле Чудес 2015 1.6.0 для Android

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Описание Поле Чудес 2015 1.6.0 для AndroidОписание   Скачать Поле Чудес 2015 1.6.0 для AndroidСКАЧАТЬ (43,4 Мб) Скриншоты Поле Чудес 2015 1.6.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Поле Чудес 2015 1.6.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Поле Чудес 2015 1.6.0 для AndroidОтзывы (0)  
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3.34 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 3.34 из 5
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Поле Чудес 2015 - занимательная игра для Android, выполненная по мотивам популярной в прошлом телевикторины "Поле чудес". Вы очутись в виртуальной студии, где ведущий игры Леонид Якубович будет задавать каверзные вопросы, где вы будете отгадывать буквы и целые слова, стараясь опередить других игроков, крутить барабан и набирать очки.

Необходимо пройти весь путь от 1/8 до финала, а также присутствует возможность попробовать свои силы в супер-игре, где вы поставите все выигранные призы на кон. Собирайте коллекции призов и займите достойное место в рейтинге игроков.

Что нового в Поле Чудес 2015 1.6.0 для Android?
  • добавлены новые вопросы.
  • доработки и исправления.
Скриншоты Поле Чудес 2015:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 068
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Поле Чудес 2015

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