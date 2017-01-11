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mp3-плеер для Android

mp3-плеер 1.3.3 для Android

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Описание mp3-плеер 1.3.3 для AndroidОписание   Скачать mp3-плеер 1.3.3 для AndroidСКАЧАТЬ (2,55 Мб) Скриншоты mp3-плеер 1.3.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика mp3-плеер 1.3.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о mp3-плеер 1.3.3 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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mp3-плеер - отличный музыкальный проигрыватель для Android-устройств. Встроенный в систему Android аудиопроигрыватель не удобен, да и не позволяет полностью раскрыть звуковой потенциал той или иной композиции. С приложением вы сможете удобно управлять вашей аудиотекой, сортировать коллекцию по альбомам, артистам, жанрам, песням, создавать свои плейлисты, проигрывать музыку как с внутренней памяти устройства, так и внешних карт памяти. Примечательно, что приложением поддерживается воспроизведение не только mp3, но также и midi, wav и aac файлов.

Но и это еще не все. В программе имеется удобный 5-типолосный эквалайзер, с помощью которого вы можете поэкспериментировать со звучанием любимых композиций, получая наилучший результат. Для ленивых разработчики предусмотрели уже готовые настройки эквалайзера для различных жанров музыки: классический, танцевальный, фолк, поп, рок, джаз, хип-хоп и др.

Для максимально комфортного использования mp3-плеера, после его инициализации и запуска, он умеет работать в качестве виджета - вы можете заниматься своими обычными делами на Android-устройстве и при необходимости получить полный доступ к функциям плеера буквально в пару тапов.

В целом, mp3-плеер один из лучших аудиопроигрывателей для Android, который сочетает в себе удобные функции управления и позволяет получить максимальное удовольствие от прослушивания любимых композиций.

Скриншоты mp3-плеер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 1 543
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры

Отзывы о программе mp3-плеер

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Отзывов о программе mp3-плеер 1.3.3 для Android пока нет, можете добавить...

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