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5 Paranoia Text Encryption - небольшой, универсальный и безопасный шифратор для ваших сообщений, заметок, постов в чатах и любых других текстов. Особенности программы: Защищает ваши смс, электронную почту, посты в социальных сетях, заметки и другой текст от шпионов, хакеров и любопытных глаз.

Предоставляет серьезную защиту, поскольку данные шифруются с использованием алгоритмов криптостойкого шифрования: Blowfish 448bit, AES 256bit, RC6 256bit, Serpent 256bit, Twofish 256bit, GOST 256bit.

Просто скопируйте и вставьте данные в и из ваших любимых приложений или сохраните их в файл для последующего использования.

Приложение P.T.E. не работает как "приложение для хранения". Пароль не требуется для входа в систему, но необходим для текущего сеанса шифрования/дешифрования.

Вы можете иметь неограниченное количество паролей для любой цели – различные файлы, задачи, люди и т.д. Внимание! Для работы приложения необходима установка Java Runtime Environment 6 версии или старше. Java Runtime Environment для Windows Что нового в Paranoia Text Encryption 12R5C?

Новые параметры целевой кодировки: Base32 (RFC 4648), только цифры (0-9).