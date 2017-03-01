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Paranoia Text Encryption 12R5C
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Paranoia Text Encryption - небольшой, универсальный и безопасный шифратор для ваших сообщений, заметок, постов в чатах и любых других текстов.
Особенности программы:
- Защищает ваши смс, электронную почту, посты в социальных сетях, заметки и другой текст от шпионов, хакеров и любопытных глаз.
- Предоставляет серьезную защиту, поскольку данные шифруются с использованием алгоритмов криптостойкого шифрования: Blowfish 448bit, AES 256bit, RC6 256bit, Serpent 256bit, Twofish 256bit, GOST 256bit.
- Просто скопируйте и вставьте данные в и из ваших любимых приложений или сохраните их в файл для последующего использования.
- Приложение P.T.E. не работает как "приложение для хранения". Пароль не требуется для входа в систему, но необходим для текущего сеанса шифрования/дешифрования.
- Вы можете иметь неограниченное количество паролей для любой цели – различные файлы, задачи, люди и т.д.
Внимание! Для работы приложения необходима установка Java Runtime Environment 6 версии или старше.
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|Что нового в Paranoia Text Encryption 12R5C?
- Новые параметры целевой кодировки: Base32 (RFC 4648), только цифры (0-9).
|Скриншоты Paranoia Text Encryption:
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Отзывы о программе Paranoia Text Encryption
Wow про Paranoia Text Encryption 11R1C [16-09-2015]
@Анар - невозможно.
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Анар про Paranoia Text Encryption 11R1C [13-09-2015]
После нескольких входов и выходов из поги....отказал на вход..мол пароль неверен..а пароль то перед глазами..записано)) удалил прогу..еще каспер ругался на фищинг
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Timon в ответ Анар про Paranoia Text Encryption 12R1C [15-11-2015]
Программа просто супер. Она для нормальных пацанов, а не для дятлов! :)))
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Иван в ответ Timon про Paranoia Text Encryption 12R3C [28-07-2016]
Точно! Дятлы и дэби здесь вообще гулять не должны!!! ))))))))))))))))
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