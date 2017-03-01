Paranoia Text Encryption для Windows

Paranoia Text Encryption 12R5C

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Paranoia Text Encryption 12R5CОписание   Скачать Paranoia Text Encryption 12R5CСКАЧАТЬ (873 Кб) Скриншоты Paranoia Text Encryption 12R5CСкриншоты (2)   Статистика Paranoia Text Encryption 12R5CСтатистика   Отзывы о Paranoia Text Encryption 12R5CОтзывы (4)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Paranoia Text Encryption - небольшой, универсальный и безопасный шифратор для ваших сообщений, заметок, постов в чатах и любых других текстов.

Особенности программы:

  • Защищает ваши смс, электронную почту, посты в социальных сетях, заметки и другой текст от шпионов, хакеров и любопытных глаз.
  • Предоставляет серьезную защиту, поскольку данные шифруются с использованием алгоритмов криптостойкого шифрования: Blowfish 448bit, AES 256bit, RC6 256bit, Serpent 256bit, Twofish 256bit, GOST 256bit.
  • Просто скопируйте и вставьте данные в и из ваших любимых приложений или сохраните их в файл для последующего использования.
  • Приложение P.T.E. не работает как "приложение для хранения". Пароль не требуется для входа в систему, но необходим для текущего сеанса шифрования/дешифрования.
  • Вы можете иметь неограниченное количество паролей для любой цели – различные файлы, задачи, люди и т.д.

Внимание! Для работы приложения необходима установка Java Runtime Environment 6 версии или старше.

Что нового в Paranoia Text Encryption 12R5C?
  • Новые параметры целевой кодировки: Base32 (RFC 4648), только цифры (0-9).
Скриншоты Paranoia Text Encryption:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 977
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифрование

Отзывы о программе Paranoia Text Encryption

Wow про Paranoia Text Encryption 11R1C [16-09-2015]

@Анар - невозможно.
| | Ответить

Анар про Paranoia Text Encryption 11R1C [13-09-2015]

После нескольких входов и выходов из поги....отказал на вход..мол пароль неверен..а пароль то перед глазами..записано)) удалил прогу..еще каспер ругался на фищинг
| | Ответить

Timon в ответ Анар про Paranoia Text Encryption 12R1C [15-11-2015]

Программа просто супер. Она для нормальных пацанов, а не для дятлов! :)))
| | Ответить

Иван в ответ Timon про Paranoia Text Encryption 12R3C [28-07-2016]

Точно! Дятлы и дэби здесь вообще гулять не должны!!! ))))))))))))))))
| | Ответить

Читать все отзывы (4) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Vuze (Azureus)

Opera

K-Lite Codec Pack

The Bat! Home

PicturesToExe

EMDB

The Bat! Voyager

Snappy Driver Installer

ParkControl

Adobe Shockwave Player

Free Download Manager

Weather Watcher Live

Light Alloy

SUMo

AIMP

USB Safely Remove

WavePad

Screamer Radio

Adguard

XviD4PSP

 
 