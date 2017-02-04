Wi-Fi Point - небольшая бесплатная программа, с помощью которой вы сможете превратить свой ноутбук или ПК в точку доступа Wi-Fi, и подключаться к ней с телефона или с другого ПК.

Особенности Wi-Fi Point:

Программа проста у использовании, не требует установки и сециальных устройств.

Для создания точки доступа Wi-Fi достаточно задать имя (SSID) и пароль к сети.

Максимальное количество подключенных клиентов - 10.

Шифрование происходит по протоколу WPA2 Personal.

В статусе вы сможете видеть данные вашей сети, сотояние и количество подключенных клиентов.