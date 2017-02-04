Wi-Fi Point 1.3.0.0
Оцените программу! 4.67 из 5, всего оценок - 18
Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Wi-Fi Point - небольшая бесплатная программа, с помощью которой вы сможете превратить свой ноутбук или ПК в точку доступа Wi-Fi, и подключаться к ней с телефона или с другого ПК.
Особенности Wi-Fi Point:
Программа проста у использовании, не требует установки и сециальных устройств.
Для создания точки доступа Wi-Fi достаточно задать имя (SSID) и пароль к сети.
Максимальное количество подключенных клиентов - 10.
Шифрование происходит по протоколу WPA2 Personal.
В статусе вы сможете видеть данные вашей сети, сотояние и количество подключенных клиентов.
Что нового в Wi-Fi Point 1.3.0.0?
Скриншоты Wi-Fi Point:
Отзывы о программе Wi-Fi Point
LemonTree
про Wi-Fi Point 1.2.0.0 [08-01-2016]
Создал сеть с помощью этой программы. Все раздается нормально. В сети: ноутбук, телевизор, два смартфона и планшет. Кроме установки программы нужно еще и сеть настроить через панель управления. Без этого точка будет, но без доступа в интернет.
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Альберт
про Wi-Fi Point 1.2.0.0 [27-12-2015]
Абсолютно бесполезное Гавно !!
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Rofin
про Wi-Fi Point 1.1.0.0 [17-03-2015]
Я скачал оно вообще не вика не включалась
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Roman
про Wi-Fi Point 1.0.0.0 [08-03-2015]
программа включается но сеть не создает :(
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из мини села
про Wi-Fi Point 1.0.0.0 [27-02-2015]
Попробуем,программа нужная.
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