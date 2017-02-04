Wi-Fi Point для Windows

Wi-Fi Point 1.3.0.0

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Описание Wi-Fi Point 1.3.0.0Описание   Скачать Wi-Fi Point 1.3.0.0СКАЧАТЬ (67 Кб) Скриншоты Wi-Fi Point 1.3.0.0Скриншоты (3)   Статистика Wi-Fi Point 1.3.0.0Статистика   Отзывы о Wi-Fi Point 1.3.0.0Отзывы (5)  
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4.67 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Wi-Fi Point - небольшая бесплатная программа, с помощью которой вы сможете превратить свой ноутбук или ПК в точку доступа Wi-Fi, и подключаться к ней с телефона или с другого ПК.

Особенности Wi-Fi Point:

  • Программа проста у использовании, не требует установки и сециальных устройств.
  • Для создания точки доступа Wi-Fi достаточно задать имя (SSID) и пароль к сети.
  • Максимальное количество подключенных клиентов - 10.
  • Шифрование происходит по протоколу WPA2 Personal.

В статусе вы сможете видеть данные вашей сети, сотояние и количество подключенных клиентов.

Что нового в Wi-Fi Point 1.3.0.0?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Wi-Fi Point:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 4 888
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi, Bluetooth

Отзывы о программе Wi-Fi Point

LemonTree про Wi-Fi Point 1.2.0.0 [08-01-2016]

Создал сеть с помощью этой программы. Все раздается нормально. В сети: ноутбук, телевизор, два смартфона и планшет. Кроме установки программы нужно еще и сеть настроить через панель управления. Без этого точка будет, но без доступа в интернет.
1 | 3 | Ответить

Альберт про Wi-Fi Point 1.2.0.0 [27-12-2015]

Абсолютно бесполезное Гавно !!
| | Ответить

Rofin про Wi-Fi Point 1.1.0.0 [17-03-2015]

Я скачал оно вообще не вика не включалась
| 7 | Ответить

Roman про Wi-Fi Point 1.0.0.0 [08-03-2015]

программа включается но сеть не создает :(
1 | 5 | Ответить

из мини села про Wi-Fi Point 1.0.0.0 [27-02-2015]

Попробуем,программа нужная.
2 | | Ответить

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