KeepSafe - весьма полезное приложение, которое надежно скроет от посторонних глаз Ваши личные фотографии и видео. Делать что-то особенное для этого не надо - просто придумайте надежный цифровой пароль (PIN-код) и определитесь с медиаконтентом, который хотите спрятать. Выбранные фотографии или видеоролики исчезнут из общей галереи, и никто даже не догадается, что на Вашем устройстве имеются еще другие фото и видео.

Теперь только Вы контролируете приватность ваших файлов. KeepSafe одинаково хорошо работает как на iOS-планшетах, так и смартфонах. Удобно, что можно создавать отдельные альбомы, распределив содержимое по тематике, событиям или другим предпочтениям. Прямо в KeepSafe все картинки просматриваются в полноэкранном режиме, есть возможность увеличивать и уменьшать изображения, запустить слайд-шоу. Более того, при желании Вы тут же можете делать новые видео или фотографии.

Если необходимость в сокрытии отпадает, Вы легко вернете весь контент в общую галерею. Интересно, что через KeepSafe Вы сможете делиться фотографиями, а использование функции "Безопасная отправка" позволяет показать свои фотографии только на ограниченное время. Пользоваться приложением легко и интуитивно понятно, а вот польза очевидна - конфиденциальные фото и видео не станут достоянием общественности, обеспечив Вам спокойствие за свою приватность.