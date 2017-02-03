Flipagram - отличное Android-приложение всех любителей составлять неповторимые и красочные слайд-шоу из фотографий в аккаунтах Facebook, Instagram и коллекции снимков на самом устройстве. Кроме добавления и сортировки наиболее удачных фотокадров, есть возможность сопровождать их текстовым описанием, использовать различные графические эффекты, замедлять и ускорять просмотр, а также прикрепить аудиофайл - музыка, звуки или ваши комментарии.

После того как видеооткрытка готова, ее можно выложить для показа на популярнейших хостинговых и социальных ресурсах: Instagram, Facebook, Twitter, Vine, YouTube, Tumblr, Pinterest, WhatsApp или LINE, а также отправить друзьям по SMS/MMS, электронной почте, Bluetooth. В общем, Flipagram поможет вдохнуть новую жизнь в Вашу коллекцию фотографий, превратив ее в необычный и стильный видеоальбом.