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Flipagram для Android

Flipagram 5.9.6-GP для Android

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Описание Flipagram 5.9.6-GP для AndroidОписание   Скачать Flipagram 5.9.6-GP для AndroidСКАЧАТЬ (23,06 Мб) Скриншоты Flipagram 5.9.6-GP для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Flipagram 5.9.6-GP для AndroidСтатистика   Отзывы о Flipagram 5.9.6-GP для AndroidОтзывы (0)  
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Flipagram - отличное Android-приложение всех любителей составлять неповторимые и красочные слайд-шоу из фотографий в аккаунтах Facebook, Instagram и коллекции снимков на самом устройстве. Кроме добавления и сортировки наиболее удачных фотокадров, есть возможность сопровождать их текстовым описанием, использовать различные графические эффекты, замедлять и ускорять просмотр, а также прикрепить аудиофайл - музыка, звуки или ваши комментарии.

После того как видеооткрытка готова, ее можно выложить для показа на популярнейших хостинговых и социальных ресурсах: Instagram, Facebook, Twitter, Vine, YouTube, Tumblr, Pinterest, WhatsApp или LINE, а также отправить друзьям по SMS/MMS, электронной почте, Bluetooth. В общем, Flipagram поможет вдохнуть новую жизнь в Вашу коллекцию фотографий, превратив ее в необычный и стильный видеоальбом.

Скриншоты Flipagram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 374
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе Flipagram

Admin

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