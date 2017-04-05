Escbox 1.0.4 для Android
Беги вперёд. Круши ящики. Избегай лавы. Это аркада Escbox - раннер основанный на физике. Чтобы добраться до финиша, вы можете двигаться в любом направлении, но количество прыжков у вас ограничено. 4 локации со своими природными условиями
Eighth Note - Scream Go 1.3 для Android
Веселая игрушка, чтобы выпустить пар - Eighth Note - Scream Go, в которой управлять персонажем вам придется голосом, при чем в основном криком, помогая ему перепрыгивать через блоки. Ну а чтобы хорошенько прыгнуть, нужно хорошенько на него гаркнуть
Angry Birds Rio 2.6.6 для Android
Angry Birds Rio – сердитые птички отправляются в город-карнавал Рио. На этот раз, их рассердили вороватые обезьяны, похитившие их друзей. Начните игру с освобождения заложников, а потом отомстите обезьянам в привычном уже стиле. Используйте усиления
Looney Tunes Dash 1.85.08 для Android
Looney Tunes Dash – популярные персонажи Луни Тюнз предлагают отправиться в увлекательные путешествия по новым уровням. В легендарных эпизодах «Раскрашенная долина», «Твити и соседи» вас ожидают масса приключений, препятствий, сюрпризов, монет
Atomic Bomber 9.1 для Android
Atomic Bomber - управляя штурмовиком войск NATO постарайтесь прорвать и уничтожить оборону Советского Союза. Используйте для этого обычные и ядерные бомбы. Уклоняйтесь от вражеских самолетов, от ракет, запускаемых с наземных пусковых установок
Microtrip 2.0.4 для Android
Microtrip – маленький смешной микроб попал в чужой организм и теперь ему нужно помочь пробраться как можно дальше. Старайтесь избегать монстров, ешьте белые клеточки для поддержки жизни и испытайте на себе действия вкусных таблеточек