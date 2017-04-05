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Zombie Age 2 для Android

Zombie Age 2 1.1.9 для Android

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Описание Zombie Age 2 1.1.9 для AndroidОписание   Скачать Zombie Age 2 1.1.9 для AndroidСКАЧАТЬ (25,97 Мб) Скриншоты Zombie Age 2 1.1.9 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика Zombie Age 2 1.1.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Zombie Age 2 1.1.9 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Zombie Age 2 – если вам не надоели зомби, то попробуйте свои силы в новой игре про выживание среди ходячих мертвецов. Все жители города превратились в чудовищ, припасов больше не осталось, и у вас нет другого выбора, кроме как вооружиться до зубов и выйти на улицу.

Установив игру, вы сможете устроить бойню для зомби в 7 локациях с 7 уникальными режимами, испробовать до 30 различных видов вооружения и сравнить свои достижения с лучшими игроками. Красочный «мультяшный» стиль игры и тысячи заданий обеспечат приятное и длительное времяпровождение за устройством.

Скриншоты Zombie Age 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 350
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Zombie Age 2

Admin

Отзывов о программе Zombie Age 2 1.1.9 для Android пока нет, можете добавить...

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