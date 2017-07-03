Chameleon Explorer для Windows

Chameleon Explorer 3.0.0.500

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Описание Chameleon Explorer 3.0.0.500Описание   Скачать Chameleon Explorer 3.0.0.500СКАЧАТЬ (6,54 Мб) Скриншоты Chameleon Explorer 3.0.0.500Скриншоты (7)   Статистика Chameleon Explorer 3.0.0.500Статистика   Отзывы о Chameleon Explorer 3.0.0.500Отзывы (0)  
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Chameleon Explorer - удобный и компактный файловый менеджер, который особенно полезен для быстрой одновременной работы с несколькими папками. Эта программа станет неплохой альтернативой стандартному проводнику Windows, сохраняя все его основные функции, а также предоставляя пользователю ряд дополнительных опций для комфортной работы.

В Chameleon Explorer Вы можете открыть до 4 окошек (вертикально и горизонтально) с файловой системой Вашего компьютера и перемещать, копировать файлы между ними. Кроме того, в каждом окошке можно делать вкладки, так что реально есть возможность одновременно иметь быстрый доступ к огромному множеству папок на ПК. Достаточно удобно реализовано контекстное меню, которое вызывается нажатием на колесико мышки, т.е. навигация по дискам, директориям и файлам осуществляется с помощью мыши.

На панели инструментов есть кнопка меню (в виде троеточия), с помощью которой удобно создать новую папку или текстовый документ, открыть окно командной строки или сетевой диск. Кроме всего, предусмотрена система фильтров, чтобы отображать только показать аудио- или видеофайлы, изображения, документы. При необходимости Вы можете создавать и добавлять собственные фильтры.

Удобно, что Chameleon Explorer обладает функцией сохранения позиции файловой системы - Вы сможете продолжать работать с того места, на котором остановились ранее. В общем, несмотря на отсутствие русской локализации, можно сказать, что этот файловый менеджер весьма эффективен, удобен и полезен, особенно при работе с большим количеством разных папок на ПК, помогая успешно управлять системными и сетевыми каталогами, а также предлагая различные средства доступа к ним с помощью нескольких кликов.

Скриншоты Chameleon Explorer:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 901
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры
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Отзывы о программе Chameleon Explorer

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