Chameleon Explorer - удобный и компактный файловый менеджер, который особенно полезен для быстрой одновременной работы с несколькими папками. Эта программа станет неплохой альтернативой стандартному проводнику Windows, сохраняя все его основные функции, а также предоставляя пользователю ряд дополнительных опций для комфортной работы.

В Chameleon Explorer Вы можете открыть до 4 окошек (вертикально и горизонтально) с файловой системой Вашего компьютера и перемещать, копировать файлы между ними. Кроме того, в каждом окошке можно делать вкладки, так что реально есть возможность одновременно иметь быстрый доступ к огромному множеству папок на ПК. Достаточно удобно реализовано контекстное меню, которое вызывается нажатием на колесико мышки, т.е. навигация по дискам, директориям и файлам осуществляется с помощью мыши.

На панели инструментов есть кнопка меню (в виде троеточия), с помощью которой удобно создать новую папку или текстовый документ, открыть окно командной строки или сетевой диск. Кроме всего, предусмотрена система фильтров, чтобы отображать только показать аудио- или видеофайлы, изображения, документы. При необходимости Вы можете создавать и добавлять собственные фильтры.

Удобно, что Chameleon Explorer обладает функцией сохранения позиции файловой системы - Вы сможете продолжать работать с того места, на котором остановились ранее. В общем, несмотря на отсутствие русской локализации, можно сказать, что этот файловый менеджер весьма эффективен, удобен и полезен, особенно при работе с большим количеством разных папок на ПК, помогая успешно управлять системными и сетевыми каталогами, а также предлагая различные средства доступа к ним с помощью нескольких кликов.