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Ну, Погоди! для Android

Ну, Погоди! 3.0 для Android

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Описание Ну, Погоди! 3.0 для AndroidОписание   Скачать Ну, Погоди! 3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (22,11 Мб) Скриншоты Ну, Погоди! 3.0 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Ну, Погоди! 3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ну, Погоди! 3.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Ну, Погоди! - эмулятор сверхпопулярной в прошлой советской портативной электронной игры "Электроника ИМ-02. Ну, погоди!», в которой необходимо управлять волком с корзиной и ловить яйца, скатывающиеся вниз по четырем желобам.

Необходимо проявить всю свою ловкость и недюжинное мастерство, поскольку темп игры постепенно возрастает, и волк будет метаться со своей корзиной как ошпаренный. В случае падения яйца игроку добавляется штрафное очко. При получении трех штрафных очков игра прекращается При достижении 200 и 500 очков штрафные очки аннулируются. Присутствует два уровня сложности (игра "А" и "Б").

Что нового в Ну, Погоди! 3.0 для Android?
  • Незначительные измнения.
Скриншоты Ну, Погоди!:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 651
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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