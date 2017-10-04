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5 Flick Shoot - увлекательный симулятор футбольных штрафных ударов. Всем, кто мечтал, но по каким-либо причинам так и не смог воплотить в реальность стать мастером исполнения штрафных, предлагается ощутить себя настоящей звездой стандартных положений. В игре доступно несколько различных режимов, которые позволят наилучшим образом развить навыки владения виртуальным мячом: игра на время, где кроме очков за гол выдается еще и бонус в виде дополнительного времени за попадание в определенную цель,

аркадный режим, в котором нужно набрать как можно больше очков, при этом допускается не больше 12 промахов,

режим попадания в каркас ворот - очки начисляются за попадание в штангу и перекладину, всего можно "промазать " 12 раз,

режим турнира - наберите нужное количество очков за определенное время, чтобы перейти в следующий раунд,

до первого промаха - режим, в котором игра прекратится сразу же после первого не забитого штрафного,

поражение цели - нужно поразить определенные мишени в воротах, допускается 3 промаха. Flick Shoot впечатляет своей графикой и реалистичной анимацией вратаря, который начинает играть сначала на легком уровне, а затем его профессионализм нарастает по мере того, как забиваются голы. Управление ударами достаточно удобное, мячики можно подкручивать, стелить по траве или поднимать повыше. Для каждого вида соревнования доступна таблица рекордов. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Flick Shoot для Android

Flick Shoot 2 для Android