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Настоящие Ретро Игры для Android

Настоящие Ретро Игры 2.2 для Android

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Описание Настоящие Ретро Игры 2.2 для AndroidОписание   Скачать Настоящие Ретро Игры 2.2 для AndroidСКАЧАТЬ (22,15 Мб) Скриншоты Настоящие Ретро Игры 2.2 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Настоящие Ретро Игры 2.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Настоящие Ретро Игры 2.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Настоящие Ретро Игры - сборник бесплатных игр с самой популярной консоли 90-х для портативных устройств на базе Android.

Присутствует возможность сыграть в классическую змейку, танчики, гонки, теннис, шутер и др. (на данный момент доступно 10 различных игр). Можно задавать начальный уровень и скорость для каждой из игр. Стоит отметить привычный интерфейс и управление, оригинальное звуковое сопровождение и набор дополнительных скинов устройства.

Что нового в Настоящие Ретро Игры 2.2 для Android?
  • Исправлены некоторые ошибки.
Скриншоты Настоящие Ретро Игры:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 736
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Настоящие Ретро Игры

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