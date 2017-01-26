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Hearthstone для Android

Hearthstone 7.0.17470 для Android

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Описание Hearthstone 7.0.17470 для AndroidОписание   Скачать Hearthstone 7.0.17470 для AndroidСКАЧАТЬ (80,13 Мб) Скриншоты Hearthstone 7.0.17470 для AndroidСкриншоты (15)   Статистика Hearthstone 7.0.17470 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hearthstone 7.0.17470 для AndroidОтзывы (0)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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Hearthstone – простая и в тоже время увлекательная карточная игра от известного разработчика Blizzard. Начните с обучения, в процессе игры изучите все карты и откройте всех персонажей, включая Воина, Шамана, Разбойника и др. Разобравшись с основами игры, вы будете сражать своих противников мощными заклинаниями и с помощью могущественных существ. Собрав собственную колоду, у вас появится возможность открыть или изготовить множество дополнительных карт самостоятельно.

С каждым повышением уровня вашего мастерства коллекция карт также будет улучшаться. Когда вы накопите достаточно знаний и обретете уверенность, выходите на Арену и сражайтесь с другими игроками. Создание учетной записи поможет сохранить прогресс и продолжить игру на другом Android-устройстве или PC.

Что нового в Hearthstone 7.0.17470 для Android?
  • Мы оптимизировали процесс установки версии приложения для Android! Изменениям подверглась процедура загрузки Hearthstone, благодаря чему теперь для установки игры требуется меньше места, а процесс обновления в будущем будет проходить более гладко.
Скриншоты Hearthstone:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский, Японский
Закачек (сегодня/всего)0 / 783
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные - Стратегии

Отзывы о программе Hearthstone

Admin

Отзывов о программе Hearthstone 7.0.17470 для Android пока нет, можете добавить...

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