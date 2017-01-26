Hearthstone – простая и в тоже время увлекательная карточная игра от известного разработчика Blizzard. Начните с обучения, в процессе игры изучите все карты и откройте всех персонажей, включая Воина, Шамана, Разбойника и др. Разобравшись с основами игры, вы будете сражать своих противников мощными заклинаниями и с помощью могущественных существ. Собрав собственную колоду, у вас появится возможность открыть или изготовить множество дополнительных карт самостоятельно.

С каждым повышением уровня вашего мастерства коллекция карт также будет улучшаться. Когда вы накопите достаточно знаний и обретете уверенность, выходите на Арену и сражайтесь с другими игроками. Создание учетной записи поможет сохранить прогресс и продолжить игру на другом Android-устройстве или PC.