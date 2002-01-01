Хоббит: Средиземья – встречайтесь с уже легендарными персонажами из вселенной Средиземья. Гэндальф, Бильбо и Леголас с нетерпением ждут того, чтобы отправиться в битву с силами зла.

Полчища гоблинов оккупировали земли за Мглистыми Горами и ваша задача очистить их от нечисти. Для начала вам нужно будет выбрать, поддержать гномов или выступить на войну с войсками эльфов. Потом начинайте строить собственную империю, создавать многочисленные войска и вместе с друзьями организовывать могущественные альянсы.