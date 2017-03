Hobbit: King. of Middle-earth 14.2.2 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 72,27 Мб) Скриншоты (9) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5 Хоббит: Средиземья – встречайтесь с уже легендарными персонажами из вселенной Средиземья. Гэндальф, Бильбо и Леголас с нетерпением ждут того, чтобы отправиться в битву с силами зла. Полчища гоблинов оккупировали земли за Мглистыми Горами и ваша задача очистить их от нечисти. Для начала вам нужно будет выбрать, поддержать гномов или выступить на войну с войсками эльфов. Потом начинайте строить собственную империю, создавать многочисленные войска и вместе с друзьями организовывать могущественные альянсы. Что нового в Hobbit: King. of Middle-earth 14.2.2 для Android?

Элитные Боссы Альянса уже здесь! Сражайтесь с новыми мощными Боссами Альянса и избавьте Средиземье от их вероломства.

Новые Навыки Героя: Повысьте силу своих Войск с новыми Навыками Героя.

Новая система Рейтинга Сбора Предметов: Цель - достигни определенного счета во время событий по Сбору Предметов и выиграй Призы.

Новые настройки игры в Колесо Фортуны.

Исправлен баг с отображением Счета в Кампании на Время.