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Hobbit: King. of Middle-earth для Android

Hobbit: King. of Middle-earth 14.2.2 для Android

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Описание Hobbit: King. of Middle-earth 14.2.2 для AndroidОписание   Скачать Hobbit: King. of Middle-earth 14.2.2 для AndroidСКАЧАТЬ (72,27 Мб) Скриншоты Hobbit: King. of Middle-earth 14.2.2 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Hobbit: King. of Middle-earth 14.2.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hobbit: King. of Middle-earth 14.2.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Хоббит: Средиземья – встречайтесь с уже легендарными персонажами из вселенной Средиземья. Гэндальф, Бильбо и Леголас с нетерпением ждут того, чтобы отправиться в битву с силами зла.

Полчища гоблинов оккупировали земли за Мглистыми Горами и ваша задача очистить их от нечисти. Для начала вам нужно будет выбрать, поддержать гномов или выступить на войну с войсками эльфов. Потом начинайте строить собственную империю, создавать многочисленные войска и вместе с друзьями организовывать могущественные альянсы.

Что нового в Hobbit: King. of Middle-earth 14.2.2 для Android?
  • Элитные Боссы Альянса уже здесь! Сражайтесь с новыми мощными Боссами Альянса и избавьте Средиземье от их вероломства.
  • Новые Навыки Героя: Повысьте силу своих Войск с новыми Навыками Героя.
  • Новая система Рейтинга Сбора Предметов: Цель - достигни определенного счета во время событий по Сбору Предметов и выиграй Призы.
  • Новые настройки игры в Колесо Фортуны.
  • Исправлен баг с отображением Счета в Кампании на Время.

Отзывы о программе Hobbit: King. of Middle-earth

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